Argentinos transformam em 'lenda' o jogador 'menos conhecido' da Copa do Mundo

Uma iniciativa criada pelo influenciador argentino Valen Scarsini transformou, em poucos dias, o defensor neozelandês Tim Payne em um dos assuntos mais comentados nas redes sociais às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

Conhecido online como 'El Scarso', Scarsini lançou a ideia na última terça-feira ao questionar: "E se fizermos o jogador menos conhecido ser o protagonista da Copa?". A proposta consistia em encontrar o atleta convocado para o torneio com a menor presença nas redes sociais e mobilizar usuários para torná-lo popular antes do início da competição.

Após analisar os elencos classificados para o Mundial, o argentino chegou ao nome de Tim Payne, defensor do Wellington Phoenix e integrante da seleção da Nova Zelândia. O jogador foi identificado por Scarsini como um dos atletas com menos seguidores no Instagram entre os convocados.

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Quem é Tim Payne?

Nascido em 1994, Timothy John Payne acumula passagens por clubes da Nova Zelândia, do Reino Unido e dos Estados Unidos. O zagueiro integra a lista de nove defensores selecionados para representar o país na Copa do Mundo deste ano.

Ao apresentar a campanha, Scarsini afirmou: "Faltam poucos dias para a Copa começar e todos estamos esperando para torcer por nossa seleção. Mas o que aconteceria se houvesse um jogador que unisse todos nós? Um jogador de futebol pelo qual todos torcessem, independentemente de nossa nacionalidade".

Na sequência, o influenciador incentivou os seguidores a apoiarem Payne, destacando que o atleta teria "uma tarefa muito difícil: ajudar a Nova Zelândia a vencer sua primeira partida em uma Copa do Mundo".

Também pediu que os participantes produzissem conteúdo sobre o jogador. "Temos que fazer vídeos alimentando a lenda de Tim Payne. Temos que fazer com que ele esteja na boca de todos. O objetivo até antes do Mundial é ver quanta gente o conhece", declarou.

O impacto foi imediato. Em cerca de 24 horas, o perfil de Payne no Instagram saltou de 4.715 seguidores para aproximadamente 250 mil. A mobilização continuou crescendo e, nesta sexta-feira, o neozelandês já acumulava 1,6 milhão de seguidores na plataforma.

Diante da repercussão internacional, Payne publicou um vídeo para agradecer o apoio recebido. "Muito obrigado por todo o apoio. Desculpem meu espanhol", afirmou o jogador, antes de agradecer "o amor de todo o mundo" recebido desde o início da campanha.

Scarsini, por sua vez, reconheceu a dimensão alcançada pela iniciativa e disse que a ação "fugiu do controle". O influenciador também revelou que planeja viajar para a Copa do Mundo com o objetivo de conhecer pessoalmente a "lenda" Payne.