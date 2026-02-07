Primeiro dia oficial de pré-carnaval em SP tem alerta de temporal

O aguardado início oficial do Carnaval de rua na capital paulista, neste sábado, 7, coloca milhares de foliões nas vias sob um cenário meteorológico de extremos. De acordo com o monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura), a manhã começou com sol e rápida elevação de temperatura, criando o ambiente perfeito para a saída dos primeiros blocos. Entretanto, a atmosfera carregada de umidade e o calor intenso preparam o terreno para mudanças bruscas no decorrer do dia.

A sensação térmica deve superar os 30°C em diversos pontos da cidade, especialmente em corredores de folia como a região central e a Vila Madalena. Segundo o instituto Climatempo, esse forte abafamento é o combustível para a formação de nuvens carregadas. O instituto reforça que, embora o sol predomine nas primeiras horas, a aproximação de uma frente fria vinda do litoral sul paulista aumentará a nebulosidade gradualmente, mudando o cenário para quem planeja ficar nas ruas até o anoitecer.

Instabilidade também no domingo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um comunicado oficial de atenção para todo o final de semana, destacando o risco de temporais isolados a partir do meio da tarde. A previsão indica que as pancadas podem ser de forte intensidade em curtos intervalos, acompanhadas de descargas elétricas (raios) e rajadas de vento que podem atingir os foliões e as estruturas montadas para os eventos. O alerta é para que o público evite áreas baixas com histórico de alagamento durante os picos de chuva.

Para quem pretende acompanhar blocos de grande porte, como o esperado megabloco da cantora Ivete Sangalo ou os tradicionais cortejos do centro, a recomendação das autoridades de saúde e segurança é a hidratação constante e o uso de capas de chuva, já que o uso de guarda-chuvas é desencorajado em meio a multidões. O Portal da Prefeitura de São Paulo reforça que as equipes de limpeza e assistência estarão em prontidão para atuar caso o volume de água cause transtornos nas vias públicas após a passagem dos trios.

O clima de instabilidade deve se estender pelo domingo, mas com uma leve queda nas temperaturas máximas, que não devem passar dos 26°C. Para este sábado, o folião deve estar preparado para o "combo" do verão paulistano: muito protetor solar para o início da festa e um plano de abrigo seguro para o encerramento. A prefeitura recomenda o acompanhamento em tempo real pelos canais oficiais para qualquer mudança drástica no nível de alerta de enchentes.