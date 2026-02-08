Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 8 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão neste domingo, 8 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Casa de Dona Yayá, Vou de Táxi, Quintal dos Pretos e Urubó.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval de SP hoje, domingo, 8 de fevereiro, por bairro:

Centro

Bloco do Risca Fada | Data: 08/02/2026 | Horário: 12h | Local: Alameda Barão de Limeira, 1524 ao 671.

Banda do Fuxico | Data: 08/02/2026 | Horário: 12h | Local: Av. Vieira de Carvalho, Praça da República, Av. São Luís, R. Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Teatro Municipal, R. Conselheiro Crispiniano, Largo do Paissandu, Av. São João, Av. Ipiranga, Praça da República, Av. Vieira de Carvalho, Largo do Arouche.

Bloco Boli | Data: 08/02/2026 | Horário: 12h | Local: Praça Antônio Prado, R. Quinze de Novembro, R. da Quitanda, R. Álvares Penteado, Largo do Café.

Acadêmicos do Baixo Augusta | Data: 08/02/2026 | Horário: 15h | Local: R. da Consolação, 2101 ao 585.

Bloco Skol | Data: 08/02/2026 | Horário: 11h | Local: R. da Consolação, 2101 ao 585.

Bloco Afro Afirmativo Ilu Inã | Data: 08/02/2026 | Horário: 15h30 | Local: R. Apa, R. Gen. Júlio Marcondes Salgado, Praça Olavo Bilac, Al. Ribeiro da Silva, R. Vitorino Carmilo, R. Apa.

Bloco Carnavalesco Casa de Dona Yayá | Data: 08/02/2026 | Horário: 10h | Local: R. Coração da Europa, Av. Conselheiro Carrão, R. Treze de Maio, R. Rui Barbosa, R. Manoel Dutra, R. Prof. Laerte Ramos de Carvalho, R. Major Diogo, Casa de Dona Yayá.

Pinheiros

Bloco Boca (Antigo Bloco Boca de Veludo) | Data: 08/02/2026 | Horário: 14h | Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100 a 4500.

Bloco Toca | Data: 08/02/2026 | Horário: 13h | Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4150 ao 4500.

Bloco Vou de Táxi | Data: 08/02/2026 | Horário: 14h | Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4150 ao 4500.

Bloco do Chuvisco | Data: 08/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. dos Pinheiros, 1037 ao 57.

Cordão Carnavalesco Confraria do Pasmado | Data: 08/02/2026 | Horário: 11h | Local: R. dos Pinheiros, 1037 ao 57.

Ibirapuera

Quintal dos Pretos | Data: 08/02/2026 | Horário: 12h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras.

Monobloco | Data: 08/02/2026 | Horário: 15h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras.

Freguesia do Ó

Bloco Jah é | Data: 08/02/2026 | Horário: 15h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

Bloco Urubó | Data: 08/02/2026 | Horário: 9h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

Vila Madalena

Bloco Nois Trupica Mas Não Cai | Data: 08/02/2026 | Horário: 13h | Local: R. Belmiro Braga, R. Inácio Pereira da Rocha, R. Girassol.

Barra Funda

Bloco da Lexa | Data: 08/02/2026 | Horário: 13h | Local: Av. Marquês de São Vicente, 230 a 658.

Sé

Bloco Camarão Seco | Data: 08/02/2026 | Horário: 11h | Local: Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia.

Bloco Sainha de Chita | Data: 08/02/2026 | Horário: 9h | Local: Praça Rio dos Campos.

Zona Leste

Afro Axé Kalifa | Data: 08/02/2026 | Horário: 15h | Local: Av. dos Metalúrgicos, R. Iguarapé da Missão.

Amigos da Fiel Tiradentes | Data: 08/02/2026 | Horário: 16h | Local: Av. dos Metalúrgicos, R. Senador Nelson Carneiro.

Zona Norte

Megabloco do Fervo – O Maior da Zona Norte | Data: 08/02/2026 | Horário: 16h | Local: R. Cel. Lúcio Rosales, R. Macaia Mirim, R. Dr. Cesar, R. Cel. Lúcio Rosales.

Zona Sul

Bloco do Rei | Data: 08/02/2026 | Horário: 13h | Local: Av. Luiz Gushiken, Viaduto Marisa Letícia, Av. Luiz Gushiken.

Bloco Eco Campos Pholia | Data: 08/02/2026 | Horário: 10h | Local: Av. Luiz Gushiken, Viaduto Marisa Letícia, Av. Luiz Gushiken.