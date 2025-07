O vocalista do Imagine Dragons, Dan Reynolds, celebra seu aniversário nesta segunda-feira, 14, com uma surpresa para os fãs brasileiros. A Live Nation anunciou uma data extra para a turnê da banda no Brasil, oferecendo mais uma oportunidade para os fãs do país assistirem ao espetáculo da "LOOM World Tour", que passará por aqui no final de outubro e início de novembro.

Com a adição deste show, a turnê no Brasil contará agora com quatro apresentações. A nova data foi marcada para o dia 1º de novembro, em São Paulo, no estádio do Morumbi.

A turnê começará em Belo Horizonte, no dia 26 de outubro, no Mineirão. Em seguida, o Imagine Dragons se apresenta em Brasília, no dia 29 de outubro, no estádio Mané Garrincha. Os shows de São Paulo ocorrerão nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

Quando começa a pré-venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos para os shows do Imagine Dragons terá início no dia 15 de julho, exclusiva para clientes Santander Select e Private. No dia seguinte, uma segunda pré-venda será aberta para todos os clientes Santander.

Quando começa a venda geral de ingressos?

A venda geral começa na quarta-feira, 17 de julho, às 12h, pelo site da Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos para o show do Imagine Dragons?

Belo Horizonte

Cadeira Superior – R$ 270 (meia) | R$ 540 (inteira)

Pista – R$ 290 (meia) | R$ 580 (inteira)

Cadeira Inferior Roxa – R$ 380 (meia) | R$ 760 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 380 (meia) | R$ 760 (inteira)

Pista Premium – R$ 460 (meia) | R$ 920 (inteira)

PIT A – R$ 900 (meia) | R$ 1,8 mil (inteira)

PIT B – R$ 900 (meia) | R$ 1,8 mil (inteira)

Brasília

Arquibancada – R$ 230 (meia) | R$ 460 (inteira)

Pista – R$ 230 (meia) | R$ 460 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 360 (meia) | R$ 720 (inteira)

Pista Premium – R$ 425 (meia) | R$ 850 (inteira)

PIT A – R$ 900 (meia) | R$ 1,8 mil (inteira)

PIT B – R$ 900 (meia) | R$ 1,8 mil (inteira)

São Paulo