BTS se prepara para uma nova era após completar o serviço militar

A banda de K-pop BTS se prepara para iniciar sua segunda etapa como septeto agora que seu último integrante, Suga, concluiu neste sábado o serviço militar obrigatório, em meio a uma grande expectativa sobre como o fenômeno global de sua música se reinventará.

Desde seu debut em 2013, o BTS conseguiu o que poucos grupos sul-coreanos conseguiram: romper as fronteiras do idioma e da indústria para se tornar um ícone cultural.

Conhecidos por suas letras introspectivas, impecáveis apresentações ao vivo e pela conexão direta com seus seguidores, conhecidos como ARMY, o BTS esteve no topo da lista Billboard Hot 100 em diversas ocasiões, com sucessos como ‘Dynamite’ e ‘Butter’, e fez shows com ingressos esgotados em todo o mundo.

Seu impacto também foi notado na economia. De acordo com estimativas do Hyundai Research Institute, publicadas em 2018, o grupo geraria mais de 41 trilhões de wons (aproximadamente 32,6 bilhões de dólares) em efeitos econômicos entre 2014 e 2023, considerando vendas de álbuns e ingressos para concertos, turismo para a Coreia do Sul, produtos sul-coreanos, entre outros.

No aspecto financeiro, a empresa controladora do grupo, Hybe, atingiu seu pico em três anos no índice de ações referência Kospi no dia 10 de junho, coincidentemente com a saída de RM e V do serviço militar.

Além de terem sido nomeados ‘Artistas do Ano’ pela revista TIME em 2020, o BTS participou da Assembleia Geral da ONU em 2021 e protagonizou campanhas como "Love Myself" junto à UNICEF.

Em dezembro de 2022, começando com Jin, os membros começaram a entrar, em diferentes ordens, no serviço militar, uma obrigação legal para homens sul-coreanos.

Durante esse período, eles se concentraram em projetos de sucesso como solistas, todos os quais conseguiram posicionar singles na lista Billboard Hot 100, com Jimin e Jungkook até mesmo chegando ao topo.

Um retorno com outra voz: maturidade e independência

Desde o início, o grupo abordou temas pouco comuns no K-pop, como ansiedade adolescente, pressão acadêmica, identidade e saúde mental, mas nesta segunda fase, seu estilo e temas podem mudar.

Segundo as previsões de Hong Seok-kyeong, diretora do Centro de Estudos Hallyu da Universidade Nacional de Seul e autora do livro BTS on the Road, o grupo deixará para trás sua narrativa de adolescência para abordar temas mais maduros.

“Uma vez que alguém retorna do serviço militar na Coreia do Sul, é tratado como um adulto. Eles irão se graduar da história de crescimento adolescente e avançar para um mundo adulto e independente”, explicou a especialista em entrevista ao jornal japonês Mainichi.

Ela também mencionou que essa nova fase não mostrará apenas mais liberdade expressiva. “Haverá mais ênfase nas atividades solo, e, nos períodos intermediários, atos como grupo. A independência e a personalidade individual serão mais notáveis do que a unidade fraternal”.

Hong também prevê uma evolução na relação com os fãs. Durante a fase anterior, o BTS evitou pronunciamentos diretos sobre questões políticas ou sociais sensíveis, uma cautela em parte moldada por seus próprios seguidores.

No entanto, ela acrescentou que agora provavelmente ganharão mais liberdade e, embora seja improvável que se posicionem abertamente contra o autoritarismo ou participem de causas específicas em apoio aos direitos LGBTQ, “eles podem começar a falar cada vez mais sobre questões como paz ou meio ambiente”.

O maior desafio para o BTS no futuro será manter sua base de fãs, ao mesmo tempo em que atrai novas gerações, afirmou Hong Seok-kyeong.

Paralelamente, o modelo de negócios que os envolve também está evoluindo. “HYBE está focando grande parte de sua estratégia na plataforma Weverse e contratou muitos executivos da indústria de videogames”, explicou ela, refletindo uma aposta em experiências cada vez mais interativas para manter o vínculo entre artistas e fãs em um ecossistema digital.

Rumores, datas e sinais do retorno

Embora não haja um anúncio oficial, os indícios do retorno do grupo se acumulam. O jornal local The Korea Herald citou esta semana uma fonte da própria Hybe, que garantiu que o BTS voltará em março de 2026.

O próprio CEO da Hybe, Lee Jae-sang, afirmou em março que os artistas precisariam de tempo para descansar e preparar material após concluírem o serviço militar.

Além disso, o integrante Jin iniciará sua turnê de shows para fãs em solo no dia 28 de junho, com paradas na Ásia, Europa e EUA, o que torna improvável um retorno do grupo ainda este ano.

Para deleite dos ARMYs e como sinal de um próximo encontro, J-Hope fechou sua primeira turnê mundial com dois shows esgotados em Goyang, na semana passada, e em um deles foi surpreendido com a participação de Jin e Jungkook no palco, enquanto o restante dos membros, exceto Suga, os observava das arquibancadas.

Nas mesmas datas, foi realizado o evento para fãs BTS Festa, com mais de 60.000 pessoas de todo o mundo presentes.

Com todos os membros prestes a estarem novamente juntos, o BTS enfrenta agora o desafio de se reinventar como um grupo adulto em uma indústria que eles mesmos ajudaram a transformar. O que está em jogo não é apenas um álbum ou uma turnê, mas a capacidade do septeto de voltar a marcar o ritmo cultural de uma geração.