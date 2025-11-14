'Patético': por que Billie Eilish criticou o homem mais rico do mundo

A cantora Billie Eilish está brigando com o homem mais rico do mundo. Em uma série de publicações no Instagram, nesta quinta-feira, 14, Eilish atacou Elon Musk com xingamentos e cobrou o uso de sua fortuna em causas humanitárias. As críticas vieram após ela compartilhar conteúdos da organização europeia My Voice, My Choice, que destacam como bilionários poderiam ajudar a enfrentar crises sociais e ambientais.

Eilish compartilhou um slide afirmando que US$ 40 bilhões por ano poderiam acabar com a fome no mundo até 2030, com base em estimativa do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU). Em outro post, ela destacou que US$ 70 bilhões seriam suficientes para reconstruir Gaza após a destruição provocada pela guerra entre Israel e Hamas.

Ela também ironizou o patrimônio de Musk, repostando uma imagem que o chamava de trilionário — embora o valor real estimado pela Forbes seja de US$ 465 bilhões. Musk poderá atingir a marca de US$ 1 trilhão se cumprir metas definidas em um pacote bilionário de ações da Tesla, aprovado pelos acionistas.

Artista cobra redistribuição de riqueza

O embate acontece semanas após Eilish declarar, em cerimônia do WSJ Magazine Innovator Awards, que bilionários deveriam doar sua riqueza. "Se você é bilionário, por que é bilionário? Sem hate, mas doem seu dinheiro, shorties", disse a cantora, na presença de Mark Zuckerberg e George Lucas.

Durante o evento, ela anunciou a doação de US$ 11,5 milhões de sua turnê para projetos voltados a equidade alimentar, justiça climática e redução da poluição.

A declaração teve apoio da senadora Elizabeth Warren, que reforçou: "Ninguém neste país ficou rico sozinho. Bilionários devem pagar sua parte justa."