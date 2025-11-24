Wicked 2 estreia com mais de R$ 1 bilhão e lidera adaptações da Broadway

"Wicked: Para Sempre", sequência do musical da Universal, atingiu US$ 226 milhões no fim de semana de estreia mundial, com US$ 150 milhões apenas nos Estados Unidos. O desempenho coloca o filme como a segunda maior abertura de 2025 entre produções de Hollywood.

A nova produção supera a estreia do primeiro Wicked, lançado em 2024, que havia somado US$ 112,5 milhões no mercado doméstico e US$ 164 milhões no total global, segundo dados do Box Office Mojo. Com isso, o segundo filme estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande se torna a maior estreia já registrada para uma adaptação da Broadway.

Segundo o The Wrap, o sucesso do filme foi impulsionado pelo longa anterior e a ampla presença em plataformas digitais. O público mais atingido foi por mulheres jovens, que representaram 71% da audiência.

Metade do público está na faixa dos 18 a 34 anos, considerado central para grandes estreias.

No exterior, o filme abriu 13% acima da produção anterior. A expectativa agora é acompanhar o comportamento do filme no feriado de Ação de Graças, quando "Zootopia 2" deve movimentar o mercado com previsão de US$ 150 milhões no fim de semana prolongado e forte apoio internacional, incluindo um dos maiores lançamentos pós-pandemia em território chinês, de acordo com o portal.