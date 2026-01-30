Big Fone e Bate e Volta: como será formado o paredão do BBB 26?

A terceira semana no Big Brother Brasil 26 foi anunciada como uma das mais movimentadas até agora. A produção revelou que o Big Fone vai tocar quatro vezes entre quinta, 29, e sábado, 31, com impacto direto na formação do terceiro Paredão da temporada.

Big Fones vão desenhar o Paredão

O primeiro toque aconteceu ainda no programa ao vivo de quinta-feira. Quem atendeu foi o participante Breno, que recebeu a instrução de vetar um colega de todas as provas da semana, incluindo Prova do Líder, Anjo e Bate e Volta. Breno escolheu Brigido para cumprir esse castigo.

Já nessa sexta-feira, o Big Fone vai tocar duas vezes. A primeira ligação foi às 7h da manhã, atendida por Babu Santana.

A segunda chamada será durante o programa ao vivo, desta vez pelo Big Fone dourado, que fica entre a sala e a cozinha.

No sábado, 31, o telefone voltará a tocar durante o ao vivo. Os participantes que tiverem atendido às três últimas ligações até então serão convocados ao Confessionário. Lá, eles deverão entrar em consenso para decidir um participante que irá direto ao terceiro Paredão da temporada.

Além dessa indicação conjunta, a formação do Paredão no domingo (1º) terá também outro emparedado pelo Líder da semana e dois indicados pela votação da casa. Todos, com exceção do indicado pelo Líder, terão a chance de competir na Prova Bate e Volta para escapar da berlinda.

A eliminação do terceiro Paredão está marcada para acontecer na terça-feira, 3 de fevereiro.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.