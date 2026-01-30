BBB 26: Que horas toca o Big Fone hoje de novo?

O Big Fone voltou a ser destaque no BBB 26, nesta sexta-feira, 30, com duas chamadas programadas ao longo do dia. A produção confirmou que o telefone vai tocar de novo hoje e mexer com a estratégia dos participantes.

A primeira ligação foi atendida por Babu Santana às 7h da manhã. Já a segunda chamada será durante o programa ao vivo, na noite de hoje, em horário semelhante ao início da edição na TV Globo, depois da novela.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Os aparelhos instalados têm posições diferentes na casa. O primeiro Big Fone que tocou de manhã foi o prata, próximo à academia. O segundo toque vai acontecer no Big Fone dourado, entre a sala e a cozinha.

Paredão

Nesta semana, a dinâmica envolve três ligações do Big Fone antes da formação do próximo Paredão. Os brothers que atenderem as três chamadas irão decidir, em consenso, quem vai para o próximo Paredão.

Além dele, outros emparedados serão um indicado pelo Líder e dois pela casa. A formação de Paredão acontece nesse domingo, 1º de fevereiro.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.