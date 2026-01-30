Pop

BBB 26: Que horas toca o Big Fone hoje de novo?

Confira quando os brothers vão ouvir o telefone tocar e o impacto da dinâmica no jogo

BBB 26: Produção anunciou duas chamadas para essa sexta-feira (TV Globo)

Da Redação
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16h45.

Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 16h46.

O Big Fone voltou a ser destaque no BBB 26, nesta sexta-feira, 30, com duas chamadas programadas ao longo do dia. A produção confirmou que o telefone vai tocar de novo hoje e mexer com a estratégia dos participantes. 

A primeira ligação foi atendida por Babu Santana às 7h da manhã. Já a segunda chamada será durante o programa ao vivo, na noite de hoje, em horário semelhante ao início da edição na TV Globo, depois da novela.

Os aparelhos instalados têm posições diferentes na casa. O primeiro Big Fone que tocou de manhã foi o prata, próximo à academia. O segundo toque vai acontecer no Big Fone dourado, entre a sala e a cozinha.

Paredão

Nesta semana, a dinâmica envolve três ligações do Big Fone antes da formação do próximo Paredão. Os brothers que atenderem as três chamadas irão decidir, em consenso, quem vai para o próximo Paredão.

Além dele, outros emparedados serão um indicado pelo Líder e dois pela casa. A formação de Paredão acontece nesse domingo, 1º de fevereiro.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

