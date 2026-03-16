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Big Fone causou confusão no BBB 26 e produção tomou decisão ao vivo

Ana Paula e Samira correram para atender a ligação, mas dinâmica gerou impasse e produção tomou uma decisão no ao vivo

BBB 26: (TV Globo)

BBB 26: (TV Globo)

Alfredo Soares
Alfredo Soares

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Publicado em 16 de março de 2026 às 23h04.

O Big Fone tocou na manhã dessa segunda-feira, 16, como sempre, virou a casa do BBB 26 de cabeça para baixo. Na corrida para atender, Samira chegou primeiro ao aparelho, mas largou a ligação segundos depois. Logo atrás vinha Ana Paula Renault, que pegou o telefone e continuou ouvindo o recado da produção.

Recado era dinâmica do patrocinador

Do outro lado da linha, a dinâmica prometia dinheiro. Inicialmente, o prêmio era de R$10 mil, mas poderia aumentar conforme as perguntas fossem respondidas. Ao seguir na ligação, Ana Paula acabou levando o valor até R$20 mil.

Mas, como Samira foi a primeira a encostar no telefone, mas desistiu da chamada, surgiu a dúvida sobre quem realmente teria direito ao prêmio. A situação gerou discussão dentro da casa e também deixou a dinâmica em aberto.

Diante da confusão, a produção do reality tomou uma decisão. Durante o programa ao vivo dessa segunda-feira, Tadeu Schmidt esclareceu a regra e revelou que, por conta da Samira ter atendido a ligação primeiro, ela levaria R$ 10 mil. Já o prêmio de R$ 20 mil de Ana Paula será mantido.

O apresentador aproveitou para pedir que os participantes tenham mais atenção ao atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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