Big Fone causou confusão no BBB 26 e produção tomou decisão ao vivo

O Big Fone tocou na manhã dessa segunda-feira, 16, como sempre, virou a casa do BBB 26 de cabeça para baixo. Na corrida para atender, Samira chegou primeiro ao aparelho, mas largou a ligação segundos depois. Logo atrás vinha Ana Paula Renault, que pegou o telefone e continuou ouvindo o recado da produção.

Recado era dinâmica do patrocinador

Do outro lado da linha, a dinâmica prometia dinheiro. Inicialmente, o prêmio era de R$10 mil, mas poderia aumentar conforme as perguntas fossem respondidas. Ao seguir na ligação, Ana Paula acabou levando o valor até R$20 mil.

Mas, como Samira foi a primeira a encostar no telefone, mas desistiu da chamada, surgiu a dúvida sobre quem realmente teria direito ao prêmio. A situação gerou discussão dentro da casa e também deixou a dinâmica em aberto.

Samira reclamando que atendeu o Big Fone e não teve nada, que foi erro da produção. Ana Paula: "Quem quer tudo, nada tem. Você atendeu um e foi pro outro" #BBB26 pic.twitter.com/DInJCy9F4J — Central Reality (@centralreality) March 16, 2026

Diante da confusão, a produção do reality tomou uma decisão. Durante o programa ao vivo dessa segunda-feira, Tadeu Schmidt esclareceu a regra e revelou que, por conta da Samira ter atendido a ligação primeiro, ela levaria R$ 10 mil. Já o prêmio de R$ 20 mil de Ana Paula será mantido.

🚨Confira o recado do Tadeu sobre o Big Fone de mais cedo #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/BzDCHzzSIu — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2026

O apresentador aproveitou para pedir que os participantes tenham mais atenção ao atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.