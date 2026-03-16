BBB 26: veja como foi o 'Sincerão' dessa segunda-feira

Dinâmica dessa segunda-feira convidou os brothers a fazerem o seu "cantinho dos bobos"

BBB 26: Alberto recebeu diversas placas de "faz alguém de bobo" (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Publicado em 16 de março de 2026 às 23h26.

O Sincerão é uma das dinâmicas mais esperados pelo público e nessa segunda-feira, 16, voltou a provocar reações fortes dentro e fora da casa.

Veja como foi

Os participantes precisaram montar um "cantinho dos bobos", colocando alguém que "faz alguém de bobo" e outra "feito de bobo".

Ana Paula

A sister considerou Alberto como "faz alguém de bobo" por considerá-lo "comedor de cérebro", já Marciele foi "feita de boba" por ter sobrado no trio, que foi formado por Jordana, Jonas e Alberto, e acabou fora da Prova do Líder.

Breno

Para o brother, Alberto é o "faz alguém de bobo" por estar sempre manipulando as pessoas da casa, principalmente com Gabriela. Ele considerou a sister "feita de boba", porque todas as vezes ela é excluída do grupo de Cowboy e mesmo assim ele continua a manipulando.

Leandro

Boneco acredita que Gabriela é "feita de boba" por Alberto, que é quem ele considera que "faz alguém de bobo". Ele diz que Cowboy, com o diálogo, consegue manipular a todos, principalmente Gabriela.

Alberto Cowboy

Para o líder da semana, Ana Paula é quem "faz alguém de bobo" porque ela influencia todas as pessoas ao redor dela. E para ele, Juliano é "feito de bobo" por ter potencial, mas não ter enredo nenhum, e que todas os embates que ele tem são "roubados" de outra pessoa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

