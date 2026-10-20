Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta terça-feira, 20? Hoje tem formação de Roça

O público já pode se preparar para mais uma noite de votação e conflitos em "A Fazenda 18". Nesta terça-feira, 20, o reality show da Record exibe a quinta formação da Roça da temporada, com os participantes definindo quem ficará na berlinda da semana.

O programa começa às 22h30, no horário de Brasília, após a exibição da programação da Record. A apresentação é de Adriane Galisteu, que comanda a formação da Roça ao vivo.

Como será a formação da Roça?

A quinta Roça da temporada começa a ganhar forma após a vitória de Jônatas Faro na Prova de Fogo, realizada no domingo, 18. O participante conquistou o Lampião do Poder, que poderá interferir diretamente na dinâmica desta terça-feira.

Alfredo é o Fazendeiro da semana e terá o poder de indicar diretamente um participante para a berlinda.

Giovanna Gold está imune nesta formação após ser beneficiada pela herança do eliminado deixada por Igor Monteiro, quarto participante a deixar o reality. Por isso, ela não poderá receber votos da sede.

Depois da indicação do Fazendeiro, os demais participantes votam entre si. A dinâmica também contará com a puxada da Baia e o Resta Um, etapas que definirão os outros integrantes da berlinda.

Quem está na Baia?

A Baia desta semana é formada por Ana Bruna, Darlin, Murilo e Thaíde. O grupo foi definido após a Prova de Fogo e ficará sujeito às restrições da área até a formação da Roça.

Jônatas Faro também poderá utilizar o poder conquistado no Lampião. A Chama Vermelha, escolhida pelo público, poderá decidir quem fará a puxada da Baia.

A formação da Roça acontece nesta terça-feira, enquanto a Prova do Fazendeiro está prevista para quarta-feira, 21.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.