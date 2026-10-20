Ibovespa sobe e dólar cai com mercado atento a pesquisas eleitorais e balanços corporativos

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 20, apoiado por bancos, varejistas, construtoras e Petrobras, enquanto o dólar recua 0,67%, cotado a R$ 5,015, frente ao real. Por volta das 11h (horário de Brasília), o principal índice da B3 avançava 1,37%, aos 207.898 pontos. No exterior, o petróleo segue subindo, enquanto investidores acompanham a reta final das eleições e os balanços corporativos.

Na B3, Petrobras acompanha a força recente do petróleo e PETR3 sobe 1,47%, já PETR4 avança 1,28%. Vale (VALE3), por outro lado, recua 0,89%. Entre os bancos, BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) sobe 2,94%, Bradesco (BBDC4) avança 2,39% e Itaú (ITUB4) ganha 1,73%.

As maiores altas estão concentradas em empresas ligadas ao consumo e à economia doméstica. Magazine Luiza (MGLU3) dispara 7,86%, Vamos (VAMO3) sobe 5,55%, Lojas Renner (LREN3) avança 4,67%, C&A (CEAB3) ganha 4,37% e MRV (MRVE3) sobe 4,24%.

Na ponta negativa, além de Vale, Bradespar (BRAP4) cai 1,09%, Embraer (EMBJ3) recua 0,71%, Marfrig/BRF (MBRF3) perde 0,60% e Suzano (SUZB3) cede 0,40%.

Para o consultor da Wiser Asset, Fábio Murad, destaca que o cenário eleitoral ainda limita a disposição para assumir risco. "Como parte da valorização após o 1º turno antecipava uma melhora fiscal, a disputa apertada aumenta a exigência por propostas financiáveis e apoio político para executá-las."

Juros, inflação e crescimento também seguem no centro das decisões dos investidores. "Até o 2º turno, pesquisas e propostas fiscais devem manter a volatilidade; os balanços mostrarão quais empresas conseguem transformar esse cenário em lucro e caixa", acrescenta.

Petróleo sobe acima de US$ 110 com tensão no Oriente Médio

Os preços do petróleo avançam na terça-feira, com os contratos futuros do Brent nos maiores patamares desde maio. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana de preços, sobe 1,54%, a US$ 105,26 por barril, enquanto o parâmetro global Brent avança 0,75%, a US$ 110,37.

A alta ocorre em meio à intensificação dos conflitos no Oriente Médio e ao temor de interrupções no fornecimento global. Para o mercado brasileiro, o petróleo mais caro beneficia produtoras como Petrobras, mas também amplia preocupações com custos de combustíveis e inflação.

Wall Street futuro recua com pressão sobre ações de tecnologia

As bolsas de Nova York abriram em queda. O Dow Jones recuava 0,04%, aos 51.947 pontos. O S&P 500 caía 0,20%, enquanto o Nasdaq perdia 0,44% e o Nasdaq 100 recuava 0,52%.

Com ações de tecnologia e semicondutores novamente entre as principais pressões do mercado, Micron e Sandisk caiam cerca de 3% no pré-mercado, enquanto Seagate, Intel e Advanced Micro Devices (AMD) recuam mais de 2%.

Bolsas da Europa: índices caem com pressão sobre tecnologia

As principais bolsas europeias operam no vermelho. O Stoxx 600 cai 0,68%, enquanto o DAX, de Frankfurt, recua 0,89%. O FTSE 100, de Londres, perde 0,81%, e o CAC 40, de Paris, cai 0,89%. Em Milão, o FTSE MIB recua 0,95%.

Bolsas da Ásia em queda com Japão e Hong Kong no vermelho

Na Ásia, o Nikkei 225 caiu 1,30% no Japão, enquanto o Hang Seng recuou 1,32% em Hong Kong. Na Austrália, o S&P/ASX 200 perdeu 0,33%. Na contramão, o índice de Xangai avançou 0,12%.