RESUMO ＋ A Amazon anunciou mais de € 16 bilhões em investimentos na Alemanha para 2027. A expansão da AWS em Frankfurt receberá € 4,8 bilhões. O pacote também reúne logística, internet por satélite e produções do Prime Video. A empresa já mantém infraestrutura de nuvem no país, incluindo uma operação separada voltada à soberania de dados europeia.

A Amazon anunciou nesta terça-feira, 20, um plano de investimento de mais de € 16 bilhões na Alemanha para 2027. O dinheiro será destinado a diferentes negócios, de infraestrutura de inteligência artificial a centros de distribuição e produções do Prime Video.

Uma das principais parcelas é de € 4,8 bilhões para ampliar a infraestrutura da Amazon Web Services (AWS) em Frankfurt. A divisão vende a empresas e governos acesso a armazenamento, processamento de dados e outras ferramentas de computação pela internet.

O anúncio ocorreu no Invest in Germany Summit, evento do governo alemão em Berlim. Além de nuvem e entregas, o pacote inclui a rede de internet por satélite Amazon Leo. A distribuição completa dos recursos entre as áreas não foi detalhada.

O que a Amazon vende quando vende nuvem

Contratar computação em nuvem permite usar servidores de outra empresa para manter um site, guardar arquivos ou executar programas. O cliente contrata os recursos de que precisa, em vez de comprar e manter toda a estrutura por conta própria.

As máquinas ficam em data centers, instalações que reúnem servidores, equipamentos de rede e armazenamento. Energia, refrigeração e sistemas de emergência ajudam a manter o serviço disponível. São esses prédios e equipamentos que dão suporte físico à chamada nuvem.

Na organização da AWS, uma região é um conjunto de instalações em determinada área geográfica. Os sistemas podem ser distribuídos entre locais separados, reduzindo a dependência de um único prédio caso haja falha de energia ou outro problema.

A nuvem permite contratar capacidade de computadores mantidos em data centers, sem instalar essas máquinas na própria empresa.

Por que Frankfurt aparece no plano

A AWS opera sua região de Frankfurt desde 2014. Naquele ano, a EXAME noticiou a expansão da nuvem da Amazon para a Alemanha, quando a companhia ampliava sua presença europeia.

A nova rodada de recursos chega enquanto a empresa também desenvolve outra frente no país: a AWS European Sovereign Cloud, disponível desde janeiro de 2026. Trata-se de uma infraestrutura separada das demais regiões da AWS, criada para clientes europeus com exigências específicas sobre onde os dados ficam e quem opera os sistemas.

Segundo a AWS, essa estrutura é administrada por entidades estabelecidas na Alemanha e operada por residentes da União Europeia localizados no bloco. A companhia prevê uma transição para equipes formadas exclusivamente por cidadãos europeus. Essa operação é distinta da expansão da região de Frankfurt citada no anúncio.

O dinheiro também vai para entregas e entretenimento

Na logística, a Amazon prevê modernizar instalações e ampliar o uso de tecnologias como robôs. A agência alemã DPA informou que a rede passa por obras de atualização e pela construção de um centro em Könnern. Projetos logísticos já anunciados somam mais de 3 mil novos empregos, segundo a empresa.

No entretenimento, o Prime Video prevê mais de 15 novas produções alemãs até o fim de 2027. O plano inclui filmes e programas feitos com produtoras locais.

O Amazon Leo, antes chamado de Projeto Kuiper, usa satélites em órbita baixa para levar internet a lugares pouco atendidos por redes terrestres. É a frente com a qual a Amazon disputa o mercado de conectividade por satélite. Para o usuário, o acesso depende de uma antena que se comunica com a rede espacial.

O total anunciado reúne negócios diferentes: servidores, entregas, conexão à internet e conteúdo audiovisual.

No Brasil, a expansão da AWS tem um plano próprio. Em setembro de 2024, a empresa anunciou R$ 10,1 bilhões para infraestrutura de data centers até 2034, concentrados no estado de São Paulo.