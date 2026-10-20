Que horas começa o 'MasterChef Profissionais' nesta terça, 20? Veja horário e onde assistir hoje

O "MasterChef Profissionais 2026" volta à tela da Band nesta terça-feira, 20, às 22h30, com mais uma rodada de desafios que promete colocar os cozinheiros contra a parede.

O que vai acontecer no episódio de hoje?

A primeira prova da noite será uma Caixa Misteriosa com cabeças de frango como ingrediente principal. Os 16 participantes que continuam na competição terão de transformar o ingrediente em pratos de alta gastronomia, demonstrando domínio técnico, criatividade e capacidade de aproveitar os alimentos.

Na segunda etapa, os competidores enfrentarão um desafio eliminatório inspirado em vinhos. Cada cozinheiro precisará preparar uma receita autoral e afetiva a partir de uma bebida sorteada, combinando referências pessoais com técnica culinária.

O participante que apresentar o pior desempenho deixará a disputa. A prova promete testar a capacidade dos profissionais de trabalhar com ingredientes e referências que podem fugir de suas especialidades.

Qual é o prêmio do 'MasterChef Profissionais'?

A sexta temporada do "MasterChef Profissionais" estreou no dia 6 de outubro, após um intervalo de três anos. A edição reúne 18 competidores, divididos entre nove estreantes e nove participantes que já passaram por outras versões da franquia.

Ao longo de 16 episódios, os cozinheiros enfrentam provas que exigem domínio técnico, criatividade, organização e capacidade de trabalhar sob pressão. Até o momento, dois participantes já deixaram a disputa: Vinicius Cavalcante e Mari Marzola.

O vencedor leva o troféu, R$ 300 mil, prêmios de patrocinadores e uma viagem gastronômica à Itália.

Onde assistir ao 'MasterChef Profissionais'?

O programa começa às 22h30, na TV aberta, pela Band. Também é possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo site oficial da Band e pelo aplicativo Bandplay.

Os episódios completos são disponibilizados no dia seguinte à transmissão original no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. O reality também é exibido às sextas-feiras, às 20h30, no canal Discovery Home & Health e na HBO Max.