Os 7 níveis de maturidade em IA: em qual deles você precisa estar para se destacar na carreira

Usar inteligência artificial no trabalho já é comum entre profissionais de diferentes áreas. O que varia é a profundidade desse uso. Para medir essa diferença, o consultor americano Harrison Painter, da LaunchReady.ai, publicou em 2026 um modelo com sete níveis de proficiência em IA, que vai da primeira experiência com um chatbot até a coordenação de sistemas inteiros.

O modelo não é um padrão acadêmico: segundo o próprio autor, a validação psicométrica ainda está em andamento. Por ora, serve como um mapa prático para o profissional se localizar.

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Os 7 níveis, do básico à orquestração

Níveis 1 a 3: a relação com a ferramenta

No nível 1, o profissional já testou a IA, mas escreve pedidos como quem faz uma busca na internet, e os resultados oscilam.

No nível 2, ele passa a informar contexto, formato e restrições. Em vez de pedir “resuma este relatório”, indica o público, o tamanho e o formato do resumo. As respostas melhoram, mas a ferramenta ainda é tratada como uma máquina de pedir e receber.

No nível 3, o profissional questiona as respostas, pede alternativas e insiste quando o resultado é fraco, em vez de abandonar a ferramenta. A primeira resposta passa a ser um rascunho.

Níveis 4 e 5: a relação com os sistemas

O nível 4 é o da engenharia de contexto. Conversas muito longas tendem a piorar a qualidade das respostas, e quem está nesse estágio sabe quando abrir uma sessão nova e quais informações levar para ela.

No nível 5, o profissional deixa de usar IA só para si e passa a desenhar soluções para os colegas, definindo quais dados a ferramenta pode acessar. Um exemplo é o analista de RH que monta um assistente para tirar dúvidas sobre benefícios.

Níveis 6 e 7: a relação com a organização

No nível 6, os melhores processos viram fluxos documentados e reutilizáveis, com etapas, entradas e critérios de sucesso. Isso exige convencer outras áreas e lidar com resistências.

O nível 7 encadeia vários fluxos em pipelines que rodam com pouca intervenção humana. Nos degraus mais altos, segundo o modelo, pesam menos as habilidades técnicas e mais as humanas, como liderança e capacidade de conduzir mudanças.

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Onde a maioria dos profissionais está

Painter afirma que a maioria dos profissionais se posiciona entre os níveis 2 e 4 na primeira autoavaliação e que muitos superestimam a própria proficiência em um nível. A informação vem do criador do modelo, e não de um levantamento independente.

Dados de outra fonte ajudam a indicar o que pesa na prática. O Índice de Fluência em IA, da Anthropic, analisou 9.830 conversas no Claude.ai em janeiro de 2026. Nas conversas em que o usuário refinava o resultado, em vez de aceitar a primeira resposta, apareceram em média 2,67 comportamentos de fluência adicionais, quase o dobro dos 1,33 das demais.

O mesmo estudo observou que, quanto mais polido o material gerado pela IA, menor a chance de o usuário verificar erros.

Como descobrir o seu nível

A LaunchReady oferece uma autoavaliação gratuita, em inglês, que leva menos de dez minutos e termina quando encontra o limite do participante, segundo a empresa. O resultado indica o nível atual e o próximo passo de aprendizado.

Para quem está nos níveis iniciais, o modelo recomenda estruturar melhor os pedidos e revisar as respostas. Quem já está nos níveis 3 e 4 é orientado a documentar fluxos que outras pessoas possam reaproveitar.

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