Depois de 5 'nãos', como este produtor fez Beyoncé mudar de ideia

O produtor Will Packer revelou no programa "The View", na terça-feira, 18, que precisou de cinco tentativas para convencer Beyoncé a estrelar o filme "Obsessed" (2009). Ele ajustou o roteiro com base no feedback da cantora até conseguir sua aprovação.

Beyoncé é conhecida por sua exigência na escolha de projetos. A persistência de Packer mostra como adaptações estratégicas podem transformar rejeições em oportunidades.

Will Packer, responsável por sucessos como "Girls Trip" e "Ride Along", inicialmente recebeu um "não" da artista. Em vez de desistir, ele reformulou o projeto até atender às expectativas de Beyoncé. "Você só precisa de um sim. Então, seja qual for sua Beyoncé, continue vendo se há uma maneira de se ajustar e aprender algo com o 'não'", disse Packer.

A história reforça a importância da resiliência em Hollywood. Packer segue produzindo grandes projetos, enquanto Beyoncé mantém sua influência no cinema e na música.