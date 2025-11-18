Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Beleza Fatal': quando será lançado o especial da novela no HBO Max?

Conteúdo inédito será exibido em episódio único e trará depoimentos do elenco e da equipe criativa sobre cenas e decisões da trama

Beleza Fatal: novela protagonizada por Camila Pitanga está disponivel no HBO Max (Max/Divulgação)

Beleza Fatal: novela protagonizada por Camila Pitanga está disponivel no HBO Max (Max/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 14h33.

Última atualização em 18 de novembro de 2025 às 14h54.

Tudo sobreHBO
Saiba mais

Após sucesso em audiência e críticas, "Beleza Fatal" vai ganhar um especial sobre os bastidores da produção da novela. Criada e escrita por Raphael Montes, a trama estreou em 27 de janeiro na HBO Max, trazendo o clássico formato das telenovelas para o streaming.

O conteúdo inédito será exibido em episódio único e trará depoimentos do elenco e da equipe criativa sobre cenas e decisões da trama.

Segundo apuração a coluna Play, do jornal O Globo, parte das gravações ocorreu na locação da mansão da família Argento, em São Paulo. Outros participantes, incluindo o autor Raphael Montes e a diretora Maria de Médicis, aparecem por meio de chamadas em vídeo.

Qual é a história de "Beleza Fatal"?

Disponibilizada em 27 de janeiro, "Beleza Fatal" foi a primeira produção nacional original da HBO Max a alcançar a liderança no ranking de títulos mais assistidos da plataforma.

A narrativa apresenta Sofia, interpretada por Camila Queiroz, que enfrenta transformações após a prisão injusta de sua mãe, acusada por Lola, papel de Camila Pitanga. Sem alternativas, a jovem encontra acolhimento na casa da família Paixão, liderada por Elvira, vivida por Giovanna Antonelli, que lida com a internação da filha Rebeca após complicações de uma cirurgia estética.

Unidas por perdas e frustrações, Sofia e os Paixão compartilham um objetivo comum: responsabilizar os envolvidos pelos danos sofridos. O enredo se complica quando Sofia se reconecta com um antigo amor, o que coloca em xeque sua busca por vingança e levanta dilemas sobre os custos de fazer justiça.

yt thumbnail

HBO vai lançar "Beleza Fatal 2"?

A sequência de "Beleza Fatal" já está confirmada pela HBO Max e se encontra em estágio inicial de desenvolvimento. Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Herson Capri foram contatados pela produção e demonstraram interesse em retomar seus papéis na trama. Raphael Montes também vai assinar o texto da novela novamente.

O que esperar de "Beleza Fatal 2"?

O novo texto de Raphael Montes conduzirá os desdobramentos da trama, com foco na evolução dos personagens e aprofundamento dos conflitos apresentados na primeira temporada. A narrativa incluirá novas reviravoltas e manterá os elementos de suspense e intriga que caracterizaram a produção original.

A presença de nomes que não participaram da fase anterior também está prevista, o que deve alterar a dinâmica do elenco. A estratégia da HBO Max combina o retorno de personagens centrais com a introdução de novidades, em uma tentativa de consolidar "Beleza Fatal" como uma das produções nacionais de maior destaque em seu catálogo.

Acompanhe tudo sobre:HBO MaxNovelasHBO

Mais de Pop

O que é 'parassocial', palavra do ano segundo dicionário de Cambridge

Palavra do ano tem a ver com Taylor Swift, segundo Cambridge

Fim de uma era: turnê de US$ 2 bi de Taylor Swift vira série no Disney+

The Game Awards 2025 anuncia indicados; veja lista e como votar

Mais na Exame

Carreira

Ela pediu US$ 1.000 emprestados na faculdade — depois disso construiu um império com seu ex-marido

Casual

O Range Rover Velar, o carro da Odete Roitman, chega em nova versão

Esporte

Copa do Mundo 2026: 34 seleções já se classificaram; veja quais

Mundo

Crise entre Japão e China piora em poucos dias, afeta viagens e derruba bolsa