'Beleza Fatal': quando será lançado o especial da novela no HBO Max?

Após sucesso em audiência e críticas, "Beleza Fatal" vai ganhar um especial sobre os bastidores da produção da novela. Criada e escrita por Raphael Montes, a trama estreou em 27 de janeiro na HBO Max, trazendo o clássico formato das telenovelas para o streaming.

O conteúdo inédito será exibido em episódio único e trará depoimentos do elenco e da equipe criativa sobre cenas e decisões da trama.

Segundo apuração a coluna Play, do jornal O Globo, parte das gravações ocorreu na locação da mansão da família Argento, em São Paulo. Outros participantes, incluindo o autor Raphael Montes e a diretora Maria de Médicis, aparecem por meio de chamadas em vídeo.

Qual é a história de "Beleza Fatal"?

Disponibilizada em 27 de janeiro, "Beleza Fatal" foi a primeira produção nacional original da HBO Max a alcançar a liderança no ranking de títulos mais assistidos da plataforma.

A narrativa apresenta Sofia, interpretada por Camila Queiroz, que enfrenta transformações após a prisão injusta de sua mãe, acusada por Lola, papel de Camila Pitanga. Sem alternativas, a jovem encontra acolhimento na casa da família Paixão, liderada por Elvira, vivida por Giovanna Antonelli, que lida com a internação da filha Rebeca após complicações de uma cirurgia estética.

Unidas por perdas e frustrações, Sofia e os Paixão compartilham um objetivo comum: responsabilizar os envolvidos pelos danos sofridos. O enredo se complica quando Sofia se reconecta com um antigo amor, o que coloca em xeque sua busca por vingança e levanta dilemas sobre os custos de fazer justiça.

HBO vai lançar "Beleza Fatal 2"?

A sequência de "Beleza Fatal" já está confirmada pela HBO Max e se encontra em estágio inicial de desenvolvimento. Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Herson Capri foram contatados pela produção e demonstraram interesse em retomar seus papéis na trama. Raphael Montes também vai assinar o texto da novela novamente.

O que esperar de "Beleza Fatal 2"?

O novo texto de Raphael Montes conduzirá os desdobramentos da trama, com foco na evolução dos personagens e aprofundamento dos conflitos apresentados na primeira temporada. A narrativa incluirá novas reviravoltas e manterá os elementos de suspense e intriga que caracterizaram a produção original.

A presença de nomes que não participaram da fase anterior também está prevista, o que deve alterar a dinâmica do elenco. A estratégia da HBO Max combina o retorno de personagens centrais com a introdução de novidades, em uma tentativa de consolidar "Beleza Fatal" como uma das produções nacionais de maior destaque em seu catálogo.