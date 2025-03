Guerra das Novelas: Globo e Max trocam provocações na disputa entre 'Beleza Fatal' e 'Vale Tudo'

A TV Globo e Max se envolveram em troca bem-humorada de provocações nas redes sociais nesta semana. O motivo do embate? As novelas "Vale Tudo" e "Beleza Fatal".

A disputa começou quando a Globo publicou no X (antigo Twitter) um post sobre seu remake, que estreia em 31 de março. No entanto, a mensagem chamou a atenção da Max, que interpretou o conteúdo como uma indireta e respondeu à altura, esquentando a interação entre as duas empresas.

“Alguns sonham em ter um novelão, mas só Vale Tudo é Vale Tudo. Já parou pra assistir esse trailerzão incrível?”, destacou a emissora carioca.

A plataforma de streaming reagiu à indireta e deixou um comentário em seu perfil com menção à rival: “Eu reconheço um lolover de longe, Glô. Assume, my love!”, escreveu, citando os fãs de Lola, vilã interpretada por Camila Pitanga em “Beleza Fatal”.

Mas, as provocações não pararam por aí. A Globo voltou a provocar a Max, usando outra personagem interpretada por Camila, na novela "Paraíso Tropical", exibida em 2007 pela emissora.

“Que linda, meu amor. Você é muito criativa. Com um pouquinho mais de capítulos você vira uma novela de catiguria", disse o perfil, utilizando imagem e bordões de Bebel, personagem da atriz.

Desafios na corrida pela audiência

Semanas após o lançamento no streaming, "Beleza Fatal", novela escrita por Raphael Montes, estreou na Band nesta segunda-feira, 10. No entanto, a aposta da emissora na produção teve um resultado amargo, em razão de uma audiência abaixo do esperado. Uma situação que evidenciou as limitações da novela em conquistar o público da TV aberta.

A emissora optou por exibir a novela às 20h30, logo após o "Jornal da Band", como parte de uma estratégia para fortalecer o horário nobre com produções dramatúrgicas.

De acordo com dados do portal eplay, a estreia de Beleza Fatal na Band registrou uma média de audiência de apenas 1,58, com participação de 2,39%.

Qual é a história de Beleza Fatal?

A história acompanha Sofia (Camila Queiroz), que tem sua vida transformada após a prisão injusta de sua mãe (Vanessa Giácomo), acusada por armação da prima, Lola (Camila Pitanga). Em meio ao caos, Sofia encontra apoio na família Paixão, que enfrenta a dor da perda de Rebeca, vítima de uma cirurgia plástica que deu errado.

Unindo forças, Sofia e os Paixão embarcam em uma jornada de vingança e justiça contra Lola e uma clínica de estética envolta em mistérios e segredos obscuros. No entanto, ao reencontrar um amor do passado, Sofia se vê dividida entre suas escolhas e precisa decidir até onde está disposta a ir, mesmo que isso coloque em risco as pessoas que ela mais ama.

Quando estreia 'Vale Tudo'?

Um dos maiores sucessos da TV brasileira, "Vale Tudo" tem estreia marcada para 31 de março. Para celebrar os 60 anos da TV Globo, a emissora carioca aposta na nova versão da trama que emocionou o público e provocou reflexões sobre relações e comportamentos.

A novela estreou em 16 de maio de 1988, tendo como pano de fundo a empresa de aviação TCA (Transcapital Aerolinhas). A trama girava em torno da corrupção, um tema que a tornou atemporal.

A história começa com Raquel (Regina Duarte), que, após se separar, se muda com a filha, Maria de Fátima (Gloria Pires), para sua única propriedade em Foz do Iguaçu. Ambiciosa, Maria de Fátima vende a casa às escondidas e parte para o Rio de Janeiro, onde se envolve com César Ribeiro (Carlos Alberto Ricceli), ex-modelo e garoto de programa.

Raquel vai atrás da filha e acaba se apaixonando por Ivan (Antônio Fagundes). Para se sustentar honestamente, começa a vender sanduíches na praia, enquanto Maria de Fátima busca ascensão social como modelo. Seu objetivo é conquistar Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes), herdeiro da TCA, controlada por sua mãe, Odete Roitman.

Odete e Maria de Fátima formam uma aliança, pois a empresária quer afastar Ivan de Raquel para que ele se case com sua filha, Heleninha (Renata Sorrah), uma artista plástica alcoólatra. Maria de Fátima não hesita em trair a própria mãe para alcançar seus objetivos.

No meio da trama, surge Marco Aurélio (Reginaldo Faria), ex-marido de Heleninha e envolvido em um escândalo de corrupção na empresa. Sua esposa, Leila (Cassia Kis), se torna peça-chave ao buscar vingança contra Maria de Fátima, mas acaba atingindo Odete.

A relação entre Odete e Maria de Fátima desmorona quando a empresária descobre que a nora tem um caso com seu amante. Sem o apoio da poderosa sogra, Maria de Fátima perde sua vida luxuosa e recorre à mãe, que, nesse meio-tempo, tornou-se dona de uma rede de restaurantes bem-sucedida.

A história evolui com reviravoltas, traições e mistérios, culminando no assassinato de Odete Roitman. O suspense em torno do crime foi mantido até o final, com os próprios atores recebendo os roteiros pouco antes das gravações.

A versão original foi escrita por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Bassères. O remake será escrito por Manuela Dias.