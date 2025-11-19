1ª novela vertical da Globo estreia dia 25; veja quem está no elenco

A Globo dá início a um novo formato de dramaturgia com "Tudo por Uma Segunda Chance", sua primeira novela vertical, que estreia na próxima terça-feira, 25, nas redes sociais da emissora.

Com 50 episódios de 2 a 3 minutos, o microdrama será publicado semanalmente, sempre às terças, nos perfis da TV Globo nas redes sociais e no Globoplay.

O que é a nova novela vertical?

A obra segue uma tendência internacional de conteúdos pensados para consumo rápido pelo celular. Produzida pelos Estúdios Globo, a trama é escrita por Rodrigo Lassance e dirigida por Adriano Melo. A produção é de Juliana Castro e produção executiva de Lucas Zardo. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

Quem está no elenco?

O elenco reúne nomes como Jade Picon, Débora Ozório, Daniel Rangel, Beth Goulart, Ruan Aguiar, Vanessa Gerbelli, Isacque Lopes e Leonardo Brício.

Na batida da contagem regressiva pra estreia da minha novelinha. 😎 Dia 25 de novembro, #TudoPorUmaSegundaChance estreia aqui nas minhas redes. Pra você assistir e se viciar! pic.twitter.com/2tWKpMDdFh — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 18, 2025

Daniel Rangel interpreta Lucas Trajano, herdeiro milionário; Débora Ozório vive Paula, sua noiva e paixão de infância; e Jade Picon assume o papel da vilã Soraia, amiga do casal que nutre uma obsessão pelo protagonista.

Qual é a história de 'Tudo por Uma Segunda Chance'?

A trama acompanha o triângulo amoroso entre Lucas, Paula e Soraia. Às vésperas do casamento, Soraia arma um plano para eliminar a rival e conquistar o lugar da amiga. O veneno, porém, acaba sendo ingerido por Lucas, que entra em coma. Paula é incriminada e precisa provar sua inocência.

Como será a distribuição dos episódios?

Os capítulos serão publicados no TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube da TV Globo e no Globoplay. Ao todo, 10 episódios serão liberados por semana.

Qual é a integração com as novelas da TV Globo?

A novela vertical aparecerá dentro do universo de Dona de Mim, novela das sete da emissora. Personagens como Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) acompanharão os episódios nas redes sociais, comentando a história dentro da trama principal.

“Nossa estratégia integra a força da programação linear, com seu alcance de massa, às camadas digitais, garantindo uma lógica contínua de interação com histórias e personagens”, afirma Leonora Bardini, diretora da TV Globo.