Dos primórdios do BBB à luta com Popó: quem é Kleber Bambam?

Kleber Bambam, que luta neste sábado, 24, contra um dos maiores boxeadores da história, Popó Freitas, foi o vencedor da primeira edição do 'Big Brother Brasil', em 2002. Desde que venceu o BBB, ele seguiu sua carreira no fisiculturismo. Em 2018, se mudou para os Estados Unidos, onde ganhou um campeonato em Las Vegas representando o Brasil.

Mas, antes de se tornar fisioculturista, Bambam investiu na bolsa, comprou imóveis e multiplicou o prêmio. Ele ainda atuou em alguns programas da Globo, como "A Turma do Didi", "Cante se Puder" e "Tá no Ar: a TV na TV. E ele nunca disputou uma luta de boxe.

Em 2013, Bambam participou novamente do BBB, desta vez da 13ª edição. Na época, ele não aguentou nem cinco dias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Pouco antes de desistir, ele justificou sua saída dizendo que seu psicológico não aguentaria 90 dias de confinamento mais uma vez. "Eu tentei entrar, tentei ter a vivência e não consegui. Essa é uma brincadeira para vocês, para gente grande", disse ele na época aos participantes do BBB 13 que continuariam no jogo.

Aos 46 anos, ele é garoto-propaganda de marcas relacionadas ao universo fitness, influenciador digital e fisiculturista.

Bambam e Popó entram no ringue na Vibra São Paulo, na casa de eventos na zona sul da capital paulista, como parte da Fight Music Show 4 (FMS), uma festa que apresenta lutas entre influenciadores latinos. Além de Bambam e Popó, que protagonizarão a luta principal do evento, outras personalidades brasileiras se enfrentarão no ringue, como MC Gui e Nego do Borel.

Quem é Popó Freitas?

Ancelino Freitas, mais conhecido como Popó, é um dos mais prestigiados boxeadores do Brasil. É tetracampeão nas categorias super-pena e leve e é o brasileiro com o maior número de títulos mundiais na história do esporte.

Por quatro vezes seguidas, foi considerado Supercampeão Mundial Unificado de Boxe. Também é conhecido como Estrela do Nocaute, após ter uma sequência de 29 vitórias por nocaute consecutivas. Em 2017, ele se aposentou dos ringues com 41 vitórias em 43 lutas, sendo 34 delas vencidas por nocaute.

Além de boxeador, ele também teve carreira política e foi deputado federal pela Bahia (PRB, atual Republicanos).

Apesar de aposentado do esporte, Popó voltou aos ringues em 2022 para uma luta de exibição contra Whindersson Nunes, youtuber brasileiro. O boxeador esmagou Nunes em oito rounds, incluindo um nocaute.