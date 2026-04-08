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BBB 26: voto por CPF define eliminação de Samira; entenda como funciona

Modelo de votação com peso maior do voto único foi decisivo no 14º Paredão

BBB 26: peso dos votos definiu saída de Samira no 14º Paredão (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: peso dos votos definiu saída de Samira no 14º Paredão (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de abril de 2026 às 15h34.

O BBB 26 eliminou Samira no 14º Paredão após resultado influenciado pelo voto por CPF. A constatação é do UOL Splash. A participante deixou o programa na noite de terça-feira, 7, com 51,24% da média dos votos.

O Paredão foi disputado por Samira, Jordana e Marciele. A votação colocou frente a frente diferentes desempenhos nos dois modelos disponíveis ao público.

Como o voto por CPF decidiu o paredão

No voto por CPF, Samira recebeu 57,68% dos votos. Jordana, que também estava na berlinda, teve 40,96%.

Já no voto da torcida, o cenário foi inverso. Jordana apareceu com 63,34%, enquanto Samira teve 36,21%.

Com a ponderação entre os dois modelos, Samira foi eliminada com 51,24% da média final.

Como funciona a votação do BBB 26

Desde o BBB 24, o público pode votar de duas formas, e cada modalidade tem peso diferente.

No voto único, cada pessoa escolhe quem deve sair apenas uma vez por CPF. Esse modelo corresponde a 70% do resultado.

Já no voto da torcida, não há limite de votos por usuário. Esse formato representa 30% do total.

Resultado do 14º Paredão

  • Samira
    Média: 51,24%
    Voto único: 57,68%
    Voto da torcida: 36,21%
  • Jordana
    Média: 47,67%
    Voto único: 40,96%
    Voto da torcida: 63,34%
  • Marciele
    Média: 1,09%
    Voto único: 1,36%
    Voto da torcida: 0,45%
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