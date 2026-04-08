BBB 26: voto por CPF define eliminação de Samira; entenda como funciona

BBB 26: peso dos votos definiu saída de Samira no 14º Paredão (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 8 de abril de 2026 às 15h34.
O BBB 26 eliminou Samira no 14º Paredão após resultado influenciado pelo voto por CPF. A constatação é do UOL Splash. A participante deixou o programa na noite de terça-feira, 7, com 51,24% da média dos votos.
O Paredão foi disputado por Samira, Jordana e Marciele. A votação colocou frente a frente diferentes desempenhos nos dois modelos disponíveis ao público.
No voto por CPF, Samira recebeu 57,68% dos votos. Jordana, que também estava na berlinda, teve 40,96%.
Já no voto da torcida, o cenário foi inverso. Jordana apareceu com 63,34%, enquanto Samira teve 36,21%.
Com a ponderação entre os dois modelos, Samira foi eliminada com 51,24% da média final.
Desde o BBB 24, o público pode votar de duas formas, e cada modalidade tem peso diferente.
No voto único, cada pessoa escolhe quem deve sair apenas uma vez por CPF. Esse modelo corresponde a 70% do resultado.
Já no voto da torcida, não há limite de votos por usuário. Esse formato representa 30% do total.