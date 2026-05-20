Bússola & Cia: PMEs aceleram planos para lucrar com Copa e eleições

Pequenas e médias empresas ampliaram os investimentos em máquinas e equipamentos para aproveitar a demanda gerada pela Copa do Mundo e pelas Eleições de 2026. O movimento ocorre em um cenário de restrição de crédito e 73 milhões de inadimplentes no país.

O setor de alimentação fora do lar projeta movimentar R$ 455 bilhões neste ano, segundo o Instituto Foodservice Brasil, enquanto atividades ligadas à comunicação visual e produção gráfica devem disputar parte dos R$ 4,9 bilhões previstos no Fundo Eleitoral.

A Finza, fintech especializada em crédito para PMEs, registrou aumento na busca por financiamento de ativos produtivos. A empresa utiliza inteligência artificial para analisar o potencial de geração de caixa dos equipamentos e realizar aprovações em até 20 segundos.

KFC transforma Craque Neto em “Coroneto Sanders” em nova campanha

O KFC Brasil lança uma nova campanha estrelada pelo Craque Neto, que assume simbolicamente o papel de Coronel Sanders e vira “Coroneto Sanders”.

A ação mistura humor, futebol e cultura brasileira para reforçar a promoção de 2 Crunch Salad por R$19,90. Partindo da ideia de que o brasileiro sempre encontra um motivo para reclamar de futebol, a campanha transforma esse comportamento em entretenimento, com

Neto comentando jogos, escalações e opiniões da internet em seu estilo irreverente e sem filtro.

Brado e Grupo Mateus ampliam abastecimento de lojas

Em parceria com a Brado Logística, o Grupo Mateus amplia o abastecimento de suas mais de 300 lojas nas regiões Norte e Nordeste com uma operação multimodal que integra transporte ferroviário e rodoviário.

A solução conecta indústrias de São Paulo ao Maranhão e Pará, com a Ferrovia Norte-Sul como principal trecho. Desde o início da rota, já foram movimentados 1.082 contêineres, somando 24,2 mil toneladas de itens de higiene, limpeza, bebidas e alimentos. A operação gera eficiência, previsibilidade e escala, além de reduzir emissões de CO2 e ampliar a segurança no transporte.

ICONIC eleva índice de plástico reciclado a até 98%.

A ICONIC, líder no mercado brasileiro de lubrificantes, elevou para até 98% o uso de resina reciclada pós-consumo (PCR) na fabricação de suas bombonas industriais de 20 litros, um dos principais formatos de embalagem do setor.

A iniciativa amplia o uso de plástico reciclado em escala industrial e contribui para o compromisso público da companhia de reduzir em 50% o consumo de plástico virgem até 2030.

O desenvolvimento foi conduzido pela equipe do Centro de Tecnologia ICONIC (CTIC) - unidade de 1.100 m² em Duque de Caxias (RJ) que conta com mais de 300 equipamentos de ponta – junto a fornecedores parceiros.

Gestão da Urbia Parques impacta quase 200 mil pessoas

Em 2025, a gestão da Urbia nos parques paulistanos impactou 197.172 pessoas com iniciativas socioculturais, ambientais e esportivas. Os destaques foram o Parque Ibirapuera e o Planetário, com atividades de educação, cultura e ciência.

No Ibirapuera, mais de 47,8 mil pessoas participaram de ações gratuitas, enquanto o Planetário engajou 127.154 participantes em sessões e experiências inclusivas.

A atuação também alcançou outros parques da capital, reforçando a democratização do acesso a áreas verdes, cultura e educação, e consolidando a Urbia como referência na transformação de espaços públicos.

Grupo Pereira lança “Clube Mais” e une benefícios e inteligência de dados

O Grupo Pereira lança o Clube Mais, novo programa de vantagens das redes Fort Atacadista e Comper, com foco em personalização de ofertas e inteligência de dados. Com cadastro via CPF, nos caixas das unidades ou WhatsApp, os clientes terão acesso a descontos exclusivos e promoções semanais.

O Clube aceita todas as formas de pagamento, permitindo que qualquer cliente participe e tenha acesso às vantagens. A novidade estreia integrada à campanha da Copa do Mundo, que sorteará TVs de 58” diariamente até 9 de julho.

Whirlpool anuncia evolução estratégica na liderança para impulsionar crescimento na América Latina

A Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) anunciou no último dia 7 uma evolução estratégica em sua estrutura organizacional. Essas mudanças de liderança, efetivas a partir de 7 de maio de 2026, reforçam o papel da América Latina como um dos principais motores de crescimento do portfólio global da companhia

A Whirlpool nomeou Carlos Barbery como Diretor-Geral do Brasil. Barbery sucede Gustavo Ambar, que deixa a Companhia após uma trajetória de impacto de oito anos. Barbery é um respeitado e experiente executivo boliviano com 19 anos de Whirlpool e um histórico comprovado de impulsionar a lucratividade e a excelência operacional em mercados exigentes. Desde 2023, atuava como Vice-Presidente e Gerente Geral para a região da América Latina Norte e Sul.

Transporte do Futuro reúne líderes de empresas como Adidas, Mercado Livre, Magalu e Carrefour

A nstech, maior ecossistema de software para supply chain da América Latina e uma das cinco principais empresas SaaS do Brasil, promove o evento Transporte do Futuro nos dias 17 e 18 de junho, na Expo Center Norte, em São Paulo.

O encontro conta com a presença de marcas líderes de mercado, incluindo Adidas, Mercado Livre, Nestlé, PepsiCo, Magalu, Cargill, JBS, Carrefour, Motz e GOLLOG. Caminhos para melhorar margens financeiras, gerar mais valor ao cliente final e consolidar operações cada vez mais eficientes e de alta performance são alguns dos temas em discussão.

Kicaldo lança linha de arroz e leva influenciador Toguro para APAS 2026

A Kicaldo, marca referência em grãos e líder no segmento de feijão apresenta ao mercado sua principal novidade do ano durante a APAS 2026: sua nova linha de arroz, disponível nas versões branco e parboilizado.

O lançamento marca um novo momento na estratégia de expansão e consolidação da empresa, que realizou a aquisição de duas unidades da antiga cerealista Rosalito localizadas em Santa Cruz do Rio Pardo (SP) e Uruguaiana (RS). O movimento foi acompanhado pelo retrofit completo da planta de Santa Cruz, incorporando algumas das tecnologias mais avançadas do setor de arroz.

A presença de Toguro no estande da Kicaldo no maior festival supermercadista do mundo coroa esse momento e reforça a conexão entre alimentação, bem-estar e rotina saudável, além de aproximar a marca do público mais jovem.