Veja o calendário de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Após a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 na última segunda-feira, 18, a expectativa agora gira em torno da competição e dos jogos que vão marcar os meses de junho e julho nas televisões de todo o mundo.

Com Neymar na lista de Carlo Ancelotti, o Brasil terá a estreia na Copa no dia 13 de junho, em um sábado, contra o Marrocos.

O jogo está marcado para às 19h (horário de Brasília), e está previsto para acontecer em Nova York. A partida acontece pela fase de grupos.

Calendário de jogos do Brasil na Copa