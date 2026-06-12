Lula lança programa de financiamento de moto para entregadores de iFood nesta sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança nesta sexta-feira, 11, o Move Entregadores e Motos Apps, programa de financiamento de motos para trabalhadores de aplicativos como iFood.

O evento acontece às 11h no Palácio do Planalto. A medida é vista pela gestão petista como estratégica em ano eleitoral para atrair uma categoria que é considerada politicamente mais próxima da direita.

Os critérios para participar do programa deverão repetir a lógica do Move Aplicativos, que ofereceu crédito para motoristas de aplicativo e táxi.

Como mostrou a EXAME, o governo deve desembolsar ao menos R$ 2,5 bilhões em recursos para o programa e limitar em R$ 20 mil o crédito por CPF para compra ou troca de motocicletas.

O governo adiantou que o prazo de pagamento será de até 48 meses e oferecerá possibilidade de descontos das motos com as montadoras.

O valor da taxa de juros ainda não foi divulgado. Para garantir juros menores e diminuir o risco da operação, o governo deve oferecer garantia por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

O financiamento deverá ser oferecido para trabalhadores que prestem serviço em plataformas como o iFood por pelo menos seis meses e tenham determinado número de entregas durante esse período.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tinha em 2024 cerca de 1,7 milhão de trabalhadores de aplicativos, dos quais aproximadamente 500 mil atuavam como entregadores.

Dados detalhados do IBGE mostram que a categoria é representada majoritariamente por homens, entre 25 e 39 anos, e moradores do Sudeste, recorte da população em que Lula apresenta maior dificuldade nas pesquisas de avaliação de governo e de cenários eleitorais.

Move aplicativos

Essa é mais uma medida da gestão petista mirando trabalhadores de aplicativos. O Move aplicativos, lançado em maio, permite financiamento de carros de até R$ 150 mil, parcelado em até 72 vezes e com taxa de até 1,01% ao mês.

O valor destinado ao programa foi de R$ 30 bilhões, valor 12 vezes maior do que o previsto para o crédito para motos.

Durante o lançamento do Move Aplicativos, Lula disse que o seu "sonho e obsessão" era financiar motocicletas de qualidade e baratas para motoqueiros e motoboys no Brasil.