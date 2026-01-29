BBB 26: tudo o que aconteceu na Festa do Líder Babu Santana

A Festa do Líder Babu Santana no BBB 26 tomou a madrugada desta quinta-feira, 29, com momentos de tensão, emoção e confrontos entre participantes. A celebração começou tradicionalmente com música e descontração, mas rapidamente passou a refletir o clima competitivo da casa.

Barrada no Baile

Gabriela passou cerca de sete horas no Barrado no Baile tentando concluir o desafio proposto pela produção do BBB 26 para poder participar da Festa do Líder Babu Santana, mas não conseguiu cumprir a tarefa dentro do tempo e acabou excluída da celebração.

A sister tinha de pintar um desenho de Babu conforme um gabarito, mas mesmo após várias horas de tentativa as cores escolhidas não corresponderam ao modelo exigido, o que a impediu de acessar a área da festa e aproveitar o evento com os demais participantes.

Poucas ideias! 🌚 Durante o desafio da Festa do Líder, Gabriela testou a paciência da produção do #BBB26 e ganhou uma resposta atravessada. 🎥: @globoplay pic.twitter.com/OkLBSWxCKE — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 29, 2026

Jonas x Pipocas

Durante a festa do líder no BBB 26, o veterano Jonas Sulzbach se envolveu em uma discussão com Marcelo após uma brincadeira sugerida na pista de dança envolvendo Jonas e outras sisters.

Jonas se sentiu incomodado com a situação e afirmou que não queria participar, dizendo que não queria ser visto apenas como um “objeto” ou resumido ao seu corpo.

O clima entre os dois esquentou, com Marcelo questionando a reação de Jonas e chegando a chamá-lo de “coitado” e “idiota” antes de ser contido por outros participantes.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Abalado emocionalmente pela situação e refletindo experiências de sua participação anterior no reality, Jonas desabafou com aliados, especialmente com Sarah Andrade, e chegou a cogitar desistir do programa, afirmando que essa situação o fazia pensar em apertar o botão de saída.

A treta dividiu a atenção dos brothers na madrugada e gerou reações de outros participantes que tentaram intervir e acalmar os ânimos na casa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Após a confusão, Samira foi acalmar Jonas enquanto ele desabafava no banheiro por não ter gostado de uma situação na festa, mas segundo ela, o veterano reagiu de forma grosseira. A sister desabafou no quarto com aliados que Jonas “não tinha direito” de tratá-la assim, especialmente porque ela estava tentando apaziguar o clima entre os brothers.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.