BBB 26: ranking secreto aparece no Quarto do Líder e acende teorias

Uma situação curiosa dentro do BBB 26 chamou a atenção do público na tarde desta sexta-feira, 20. Um ranking exibido rapidamente na tela do Quarto do Líder foi visto por participantes e logo repercutiu nas redes sociais, gerando especulações sobre o que a lista representa no jogo.

No momento, Alberto Cowboy, Jonas e Jordana conversavam no cômodo quando perceberam a aparição do ranking. Pelas imagens que circularam na internet, foi possível notar que Jonas aparecia na primeira colocação, enquanto Ana Paula ocupava o segundo lugar.

o tal do ranking que apareceu na tela da central do líder aparentemente “sem querer” pic.twitter.com/GviMamXg8r — marinho (@marinhotuita) March 20, 2026

A cena rapidamente viralizou entre fãs do reality, que passaram a levantar hipóteses. Até o momento, a produção do programa não se pronunciou sobre o significado da lista exibida no Quarto do Líder.