Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: ranking secreto aparece no Quarto do Líder e acende teorias

Lista exibida rapidamente na tela mostra Jonas em 1º lugar e gera teorias nas redes sociais.

Participantes flagraram lista inesperada dentro da casa, e internautas levantam hipóteses. (Reprodução/Gshow)

Participantes flagraram lista inesperada dentro da casa, e internautas levantam hipóteses. (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 12h42.

Última atualização em 21 de março de 2026 às 12h57.

Uma situação curiosa dentro do BBB 26 chamou a atenção do público na tarde desta sexta-feira, 20. Um ranking exibido rapidamente na tela do Quarto do Líder foi visto por participantes e logo repercutiu nas redes sociais, gerando especulações sobre o que a lista representa no jogo.

No momento, Alberto Cowboy, Jonas e Jordana conversavam no cômodo quando perceberam a aparição do ranking. Pelas imagens que circularam na internet, foi possível notar que Jonas aparecia na primeira colocação, enquanto Ana Paula ocupava o segundo lugar.

A cena rapidamente viralizou entre fãs do reality, que passaram a levantar hipóteses. Até o momento, a produção do programa não se pronunciou sobre o significado da lista exibida no Quarto do Líder.

Acompanhe tudo sobre:BBB

Mais de Pop

BBB 26 tem nova favorita absoluta — e isso muda tudo no jogo

Novo filme do Homem-Aranha bate marca inédita antes da estreia

Taylor Swift domina recordes de estreia na história do Spotify

BBB 26: enquete mostra quem deve ganhar o programa

Mais na Exame

Esporte

Copa da Liga Inglesa: onde assistir Arsenal x Manchester e provável escalação

Brasil

Bolsonaro segue na UTI com pneumonia bilateral, diz boletim médico

Pop

BBB 26 tem nova favorita absoluta — e isso muda tudo no jogo

Tecnologia

Anúncios e pop-ups podem deixar sites de notícias tão pesados quanto o Windows 95, aponta análise