BBB 26: Dinâmica “Cara & Coroa” no Monstro promete impacto no Paredão; entenda

O BBB 26 realiza neste sábado, 21, mais uma Prova do Anjo, dinâmica que garante imunidade a um participante na formação do Paredão de domingo, 22. Além do colar, o vencedor terá a responsabilidade de indicar dois brothers para cumprir o Castigo do Monstro, que nesta semana será aplicado em dupla.

Como será o Castigo do Monstro “Cara & Coroa”?

Batizado de “Cara & Coroa”, o Castigo do Monstro do BBB 26 exigirá que dois participantes permaneçam fisicamente unidos durante grande parte do tempo.

Um dos castigados será definido como “cara” e o outro como “coroa”, representando as duas faces de uma moeda. A dupla deverá ficar presa, de costas um para o outro, até a formação do Paredão, que acontece na noite de domingo.

Haverá pausas ao longo do dia, sinalizadas por um som de moedas. Nesses intervalos, os participantes poderão se soltar temporariamente. Assim que o alerta sonoro tocar novamente, eles precisarão retomar a posição e permanecer conectados.

Quais são as punições do Castigo do Monstro no BBB 26

Além da limitação física, o Castigo do Monstro prevê penalidades no jogo:

Perda de 300 estalecas para cada castigado;

Caso estejam no VIP, os participantes serão automaticamente transferidos para a Xepa.

A dinâmica pode impactar diretamente a estratégia da semana, especialmente às vésperas da formação do Paredão.

O que ganha o vencedor da Prova do Anjo

O participante que vencer a Prova do Anjo no BBB 26 terá direito a:

Imunizar um brother na formação do Paredão;

Escolher entre assistir ao vídeo da família ou receber uma imunidade extra para conceder a outro participante.

A decisão pode influenciar alianças e redefinir movimentações no jogo.

Impacto do Castigo do Monstro na formação do Paredão

Como o Castigo do Monstro termina apenas na noite de domingo, a dinâmica ocorre em paralelo às articulações para o Paredão. A convivência forçada pode gerar desgaste, conflitos ou aproximações estratégicas.

O resultado da Prova do Anjo e a escolha dos castigados serão determinantes para o cenário da semana no BBB 26.