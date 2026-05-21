Atlético-MG x Cienciano: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Atlético-MG: time enfrenta o Cienciano nesta quinta-feira, 21 (Pedro Souza / Atlético MG / Divulgação)
Repórter
Publicado em 21 de maio de 2026 às 06h02.
Atlético-MG e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira, 21, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
O confronto é decisivo para a situação do Grupo B.
O Atlético-MG ocupa a lanterna do Grupo B, com quatro pontos conquistados. Uma vitória diante do Cienciano fará a equipe mineira igualar os peruanos, que começaram a rodada na liderança da chave, com sete pontos.
A equipe comandada por Eduardo Domínguez chega embalada pela vitória sobre o Mirassol no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.
O Galo terá desfalques importantes. Gustavo Scarpa, Patrick Silva e Victor Hugo seguem fora por lesão.
O Cienciano lidera o Grupo B da Sul-Americana, com sete pontos, e tenta manter a ponta da chave.
Uma vitória em Belo Horizonte garante aos peruanos pelo menos a segunda colocação do grupo ao fim da rodada.
A equipe chega para o duelo sem problemas no elenco.
A partida terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).
O jogo acontece às 19h (horário de Brasília).
Atlético-MG
Everson; Natanael, Iván Roman, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Cassierra e Minda.
Cienciano
Espinoza; Nuñez, Almondarain e Aguilar; Souza, Robles, Barreto e Martinich; Hohberg, Garcés e Bandiera.