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BBB 26: quem se classificou para a final da 'Prova do Líder'?

Brothers enfrentaram jogo de tabuleiro na primeira etapa; final acontece ao vivo com os melhores competidores

BBB 26: liderança da semana começa com desafio de lógica (TV Globo)

BBB 26: liderança da semana começa com desafio de lógica (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 15h30.

Última atualização em 26 de março de 2026 às 15h36.

A 11ª Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, já com cara de decisão estratégica. Em modo turbo, a dinâmica da semana colocou os participantes diante de um desafio dividido em duas etapas, com definição ao vivo.

Como vai funcionar?

Na primeira fase, disputada durante o dia, os brothers encararam um jogo de tabuleiro que exigia raciocínio e organização. O objetivo era posicionar corretamente quatro peças marcadas com a letra “B” na parte superior do tabuleiro.

As peças começam embaralhadas e escondidas sob um pano, o que obrigou os jogadores a reconstruírem a lógica do jogo praticamente no escuro.

Quem se classificou?

Apenas os três melhores da primeira etapa garantiram vaga na final, que vai acontecer ao vivo no programa desta quinta-feira:

Classificados

00:28 - Alberto Cowboy
00:38 - Leandro
00:57 - Ana Paula Renault

Não classificados

01:08 - Jordana
01:18 - Solange
01:18 - Samira
02:08 - Gabriela
02:52 - Chaiany
03:30 - Milena
04:09 - Juliano
00:00 - Marciele (desclassificada)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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