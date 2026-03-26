BBB 26: quem se classificou para a final da 'Prova do Líder'?

A 11ª Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, já com cara de decisão estratégica. Em modo turbo, a dinâmica da semana colocou os participantes diante de um desafio dividido em duas etapas, com definição ao vivo.

Como vai funcionar?

Na primeira fase, disputada durante o dia, os brothers encararam um jogo de tabuleiro que exigia raciocínio e organização. O objetivo era posicionar corretamente quatro peças marcadas com a letra “B” na parte superior do tabuleiro.

As peças começam embaralhadas e escondidas sob um pano, o que obrigou os jogadores a reconstruírem a lógica do jogo praticamente no escuro.

Quem se classificou?

Apenas os três melhores da primeira etapa garantiram vaga na final, que vai acontecer ao vivo no programa desta quinta-feira:

Classificados

00:28 - Alberto Cowboy

00:38 - Leandro

00:57 - Ana Paula Renault

Não classificados

01:08 - Jordana

01:18 - Solange

01:18 - Samira

02:08 - Gabriela

02:52 - Chaiany

03:30 - Milena

04:09 - Juliano

00:00 - Marciele (desclassificada)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.