BBB 26: Alberto, Leandro e Ana Paula estão na final da 'Prova do Líder'

Os três participantes fizeram o melhor tempo da primeira etapa e vão disputar a liderança durante o programa ao vivo nesta quinta-feira

BBB 26: Brothers enfrentam jogo de tabuleiro na primeira etapa

Da Redação
Publicado em 26 de março de 2026 às 17h25.

A 11ª Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde desta quinta-feira, 26, já com cara de decisão estratégica.

Em modo turbo, a dinâmica da semana colocou os participantes diante de um desafio dividido em duas etapas, com definição ao vivo.

Como funcionou?

Na primeira fase, disputada durante o dia, os brothers encararam um jogo de tabuleiro que exigia raciocínio e organização.

O objetivo era posicionar corretamente quatro peças marcadas com a letra “B” na parte superior do tabuleiro.

As peças começam embaralhadas e escondidas sob um pano, o que obrigou os jogadores a reconstruírem a lógica do jogo praticamente no escuro.

Quem se classificou?

Apenas os três melhores da primeira etapa garantiram vaga na final, que vai acontecer ao vivo no programa desta quinta-feira:

Classificados

00:28 - Alberto Cowboy
00:38 - Leandro
00:57 - Ana Paula Renault

Não classificados

01:08 - Jordana
01:18 - Solange
01:18 - Samira
02:08 - Gabriela
02:52 - Chaiany
03:30 - Milena
04:09 - Juliano
00:00 - Marciele (desclassificada)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

