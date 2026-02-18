BBB 26: quem saiu no Paredão de terça-feira?

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no Paredão (Gshow/TV Globo/Reprodução)
Repórter
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 03h21.
O mais novo eliminado do Big Brother Brasil 2026 foi definido nesta terça-feira, 17. Em um Paredão triplo entre Samira, Marcelo e Solange Couto, foi Marcelo quem recebeu a maioria dos votos do público e deixou a casa.
Com 68,56% dos votos, o pipoca é o quinto eliminado da edição.
A votação ficou aberta desde domingo, 8 de fevereiro, e seguiu o modelo misto adotado nesta temporada, que combina voto único e voto da torcida.
O quinto Paredão foi formado no domingo, quando o Líder Jonas indicou Marcelo diretamente à berlinda.
Na votação da casa, Jordana recebeu 10 votos e Samira, três, tornando-se as mais votadas da semana.
Além delas, Alberto, Breno e Solange Couto já estavam emparedados por não chegarem a um consenso durante o Bloco do Paredão.
Estavam imunes o Líder Jonas e Chaiany, imunizada pelo Anjo Gabriela.
Jonas afirmou que indicou Marcelo por conta dos embates entre os dois no jogo. O Líder também declarou que considera o brother falso.
Confira os votos da semana:
A Prova Bate-Volta foi disputada por Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto.
A dinâmica foi dividida em três etapas. Nas duas primeiras fases, os participantes precisaram demonstrar concentração e memória.
Na fase final, três recipientes garantiram a permanência de Alberto, Breno e Jordana.
Com isso, o Paredão definitivo foi formado por Marcelo, Solange Couto e Samira.
A votação é feita exclusivamente pelo gshow e exige login com Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema é dividido em dois formatos. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e representa 30% da média final.
A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois modelos.
O BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality.
Recentemente, Edilson “Capetinha” foi expulso após um episódio de agressão dentro da casa.
Na TV aberta, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças. O horário pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas e conteúdos extras da casa.