BBB 26: que horas começa dinâmica que pode mudar o Paredão

Uma nova dinâmica no Big Brother Brasil 26 promete mudar os próximos passos do jogo. A novidade, que será inaugurada nesta quarta-feira, 18, é chamada de Máquina do Poder — e terá efeitos diretos no próximo Paredão.

Anunciada por Tadeu Schmidt na edição da última terça-feira, 17, a estrutura permitirá que os participantes utilizem estalecas para realizar compras dentro do jogo.

O jogador que conseguir adquirir o poder disponível poderá vetar um participante da próxima Prova Bate e Volta, marcada para domingo.

Que horas a dinâmica começa?

A Máquina do poder terá início às 11h, do horário de Brasília, desta quarta-feira, 18.

Informação privilegiada

Durante a dinâmica anterior, Jordana recebeu a informação de que, nesta semana, um participante poderia usar estalecas para comprar um poder.