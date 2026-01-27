Pop

BBB 26: quem já foi eliminado do programa?

Relembre os participantes que já deixaram a casa mais vigiada do Brasil

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 23h36.

Última atualização em 27 de janeiro de 2026 às 23h37.

O Big Brother Brasil 26 já começou a reduzir o elenco nas suas duas primeiras semanas de exibição. Com paredões disputados e votação intensa do público, dois participantes já deixaram oficialmente a casa mais vigiada do país.

Veja quais brothers já passaram pela porta de saída nessa edição do BBB:

Aline Campos

A primeira eliminação da temporada aconteceu foi na terça-feira, 20. Aline Campos foi a mais votada pelo público no paredão de estreia e acabou se despedindo do reality após poucos dias de convivência com os demais brothers.

Aline entrou no programa com expectativa alta, mas enfrentou um embate com Ana Paula Renault e acabou emparedado por Marcelo pelo Big Fone. Sua saída marcou o começo das disputas mais diretas dentro da casa.

Matheus

Na semana seguinte, foi a vez de Matheus deixar o BBB 26. Ele disputou o paredão após ser indicado por Babu Santana, com a justificativa de que as atitudes dele na casa não estavam agradando os brothers.

A eliminação de Matheus reforçou o clima de tensão entre os participantes e mudou o rumo das alianças no jogo. Com duas saídas confirmadas, o reality segue em ritmo intenso e com disputas cada vez mais claras pelo favoritismo do público.

Desistentes

Além dos eliminados, dois participantes saíram do Big Brother Brasil 26, mas não pelo voto popular. Pedro desistiu do programa após um episódio polêmico com Jordana e Henri Castelli foi eliminado pela produção após dois episódios de convulsão.

Quando será a próxima eliminação?

O Big Brother Brasil vai eliminar o terceiro participante na próxima terça-feira, 3 de fevereiro. Até lá, um novo Líder, novas estratégias, brigas e dinâmicas vão agitar a semana e desenhar uma nova berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

