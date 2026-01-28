Pop

Quem saiu do BBB 26? Brother teve quase 80% dos votos

Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado

Matheus: participante foi um dos escolhidos pelo público na Casa de Vidro Sul (Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05h04.

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 27. O segundo eliminado da edição foi o Pipoca Matheus.

Ele recebeu 79,48% dos votos, enquanto Leandro e Brigido, que também disputavam o Paredão, receberam 15,15% e 4,97%, respectivamente.

Paredão

O 2º Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 25. O Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado, indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".

Veja o momento em que Matheus é eliminado do programa:

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

