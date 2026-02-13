Pop

Milena imune e Ana Paula no VIP: veja como foi o 'Bloco do Paredão'

Dinâmica especial movimenta a semana, garante imunidade, veta voto e leva trio direto ao Paredão

BBB 26: Bloco do Paredão distribuiu benefícios e castigos nessa sexta-feira (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 23h22.

A dinâmica do Bloco do Paredão movimentou a casa do BBB 26 na noite desta sexta-feira, 13, e mudou os rumos do jogo. A ação especial distribuiu consequências importantes entre os participantes, com troca no VIP, imunidade e três nomes enviados diretamente à berlinda.

Ana Paula no Vip e Edilson na Xepa

Um dos principais destaques foi Ana Paula, que deixou a Xepa e passou a integrar o VIP após decisão de Samira. A sister também colocou Edilson na Xepa.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Milena imune

Juliano e Babu tiveram a missão de imunizar alguém e deram pelo menos mais uma semana de jogo para Milena, que fica protegida na formação desta semana.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Cowboy vetado

Leandro teve o poder de vetar algum brother e escolheu Alberto Cowboy, que não poderá participar da escolha no confessionário.

Três emparedados

O momento mais tenso aconteceu quando Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno precisaram entrar em consenso para indicar um participante ao Paredão. Sem acordo, os três acabaram automaticamente emparedados.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

