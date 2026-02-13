Milena imune e Ana Paula no VIP: veja como foi o 'Bloco do Paredão'

O momento mais tenso aconteceu quando Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno precisaram entrar em consenso para indicar um participante ao Paredão. Sem acordo, os três acabaram automaticamente emparedados.

Leandro teve o poder de vetar algum brother e escolheu Alberto Cowboy , que não poderá participar da escolha no confessionário.

Juliano e Babu tiveram a missão de imunizar alguém e deram pelo menos mais uma semana de jogo para Milena, que fica protegida na formação desta semana.

Um dos principais destaques foi Ana Paula , que deixou a Xepa e passou a integrar o VIP após decisão de Samira . A sister também colocou Edilson na Xepa .

A dinâmica do Bloco do Paredão movimentou a casa do BBB 26 na noite desta sexta-feira, 13, e mudou os rumos do jogo. A ação especial distribuiu consequências importantes entre os participantes, com troca no VIP, imunidade e três nomes enviados diretamente à berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.