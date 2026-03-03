BBB 26: quem foi para o Quarto Secreto?

BBB 26: Breno foi "eliminado" no Paredão Falso (Divulgação/Gshow /Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 3 de março de 2026 às 23h45.
No programa dessa terça-feira, 3, aconteceu o Paredão Falso da temporada. Disputavam uma vaga no Quarto Secreto os brothers Alberto Cowboy, Breno e Jordana.
A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta.
Veja como foi a formação do Paredão Falso:
O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.
O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar no Quarto Branco.
Veja o momento:
Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.
