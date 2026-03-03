Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem foi para o Quarto Secreto?

Breno foi escolhido pelo público com 54,66% dos votos, enquanto Alberto teve 43,12% e Jordana 2,2%

BBB 26: Breno foi "eliminado" no Paredão Falso (Divulgação/Gshow /Divulgação)

BBB 26: Breno foi "eliminado" no Paredão Falso (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de março de 2026 às 23h45.

No programa dessa terça-feira, 3, aconteceu o Paredão Falso da temporada. Disputavam uma vaga no Quarto Secreto os brothers Alberto Cowboy, Breno e Jordana.

Como o Paredão foi formado?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

yt thumbnail

Quem foi para o Quarto Secreto?

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar no Quarto Branco.

Veja o momento:

Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

 

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Qual foi o primeiro paredão falso da história do Big Brother Brasil?

Quantos dias dura um Paredão Falso no BBB?

Quando foi o último Paredão Falso do BBB? Relembre

BBB 26: Ana Paula e Babu trocam acusações e escalam rivalidade

Mais na Exame

Brasil

'Gerontocídio': Câmara aprova pena de até 40 anos para assassinato de idosos

Esporte

Relembre as conquistas de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Pop

Qual foi o primeiro paredão falso da história do Big Brother Brasil?

Mundo

Brasil condena ataques entre Israel e Hezbollah no Líbano, diz Itamaraty