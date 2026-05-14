Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

‘É impossível falar em competição justa’ diz CEO da Riachuelo sobre a ‘taxa da blusinha’

Para André Farber, a medida promove uma “concorrência desigual”: “É impossível falar em competição justa quando o Brasil impõe custos cada vez maiores para quem produz, emprega e investe localmente"

André Farber, CEO da Riachuelo: “Na prática, é um incentivo chinês dentro do mercado brasileiro, enquanto a indústria nacional continua em clara desvantagem” (Riachuelo/Divulgação)

André Farber, CEO da Riachuelo: “Na prática, é um incentivo chinês dentro do mercado brasileiro, enquanto a indústria nacional continua em clara desvantagem” (Riachuelo/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10h24.

Última atualização em 14 de maio de 2026 às 10h27.

Tudo sobreTarifas
Saiba mais

O fim do imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50, anunciado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 12, foi oficializada por meio de uma Medida Provisória (conhecida popularmente como “taxa das blusinhas”) – a medida, no entanto, reacendeu a tensão entre o varejo nacional e as gigantes asiáticas do e-commerce.

Para André Farber, CEO da Riachuelo, a medida aprofunda a desigualdade competitiva entre empresas que produzem e geram empregos no Brasil e plataformas estrangeiras como Shein e AliExpress.

“É impossível falar em competição justa quando o Brasil impõe custos cada vez maiores para quem produz, emprega e investe localmente, enquanto amplia espaço para uma concorrência subsidiada pelo governo chinês dentro do próprio mercado brasileiro.”

Com a medida, o imposto de importação de 20% cobrado atualmente sobre encomendas internacionais de baixo valor será zerado a partir desta quarta-feira, 13. Os consumidores continuarão pagando apenas o ICMS estadual, que varia entre 17% e 20%.

O debate entre as varejistas nacionais x internacionais

A mudança reacende um debate que divide o varejo brasileiro há anos. De um lado, plataformas internacionais defendem a democratização do acesso a produtos mais baratos. Do outro, empresas nacionais afirmam que enfrentam uma competição desequilibrada, especialmente diante da elevada carga tributária e dos custos de produção no Brasil.

Segundo Farber, as empresas instaladas no país operam em condições muito diferentes das plataformas de cross border.

“As empresas instaladas aqui pagam 35% de imposto de importação, além de 11,25% de PIS/Cofins e toda a carga tributária e trabalhista local, enquanto operações de cross border seguem acessando o mercado brasileiro em condições muito mais favoráveis”, afirma.

O executivo diz que a discussão vai além do preço final pago pelo consumidor e envolve o futuro da cadeia produtiva nacional.

“Estamos falando de uma cadeia que gera cerca de 18 milhões de empregos e reúne 1,9 milhão de CNPJs, em sua maioria micro e pequenas empresas, sem qualquer condição de competir em uma lógica tão desigual”, afirma.

Para Farber, a decisão do governo cria um ambiente desfavorável para a indústria têxtil brasileira justamente em um momento de pressão sobre emprego, renda e competitividade.

“O Brasil está dificultando a sobrevivência da própria indústria nacional dentro do seu mercado”, diz.

Ele também afirma que o consumidor naturalmente busca preços mais acessíveis, mas alerta para os impactos econômicos de longo prazo.

“Entendemos que o consumidor busca preços acessíveis, mas sem emprego e renda não existe consumo sustentável.”

Debate sobre indústria nacional

O CEO da Riachuelo afirma que o tema não pode ser reduzido apenas à discussão sobre tributação de compras internacionais.

“Essa discussão está longe de ser uma simples ‘taxa das blusinhas’. Na prática, é um incentivo chinês dentro do mercado brasileiro, enquanto a indústria nacional continua em clara desvantagem”, afirma.

Farber também destacou a relevância estratégica do setor têxtil brasileiro.

“O Brasil é a única cadeia têxtil completa do Ocidente, não podemos tratar isso como algo descartável.”

O setor de varejo de moda e indústria têxtil vinha pressionando o governo desde 2023 por medidas de proteção contra o avanço de plataformas internacionais asiáticas, principalmente no segmento de fast fashion.

Já empresas estrangeiras e entidades ligadas ao comércio eletrônico argumentam que a tributação elevava preços e prejudicava principalmente consumidores de menor renda.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:TarifasRiachueloVarejo

Mais de Negócios

CEO das franquias: como Shaquille O’Neal transformou lição do pai em império bilionário

‘O cliente hoje busca identidade, não só um nome estrangeiro’, diz empresário de joalheria

Depois da Lavô, empreendedor aposta em franquia para lavar tênis a partir de R$ 39,90

Summit Empreender 40+ reúne mais de mil pessoas e destaca maturidade profissional

Mais na Exame

Inteligência Artificial

A aposta do brasileiro que promete uma IA até 15x mais rápida que a Nvidia – e sem consumir água

Marketing

A próxima disputa da IA será, sobretudo, de narrativa

Negócios

CEO das franquias: como Shaquille O’Neal transformou lição do pai em império bilionário

Future of Money

Criptomoedas aprofundam quedas com piora na inflação dos EUA