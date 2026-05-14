Criptomoedas aprofundam quedas com piora na inflação dos EUA

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta quinta-feira, 14, pressionadas pela aversão a risco geral que tomou conta dos mercados depois de dois dados de inflação bastante negativos nos Estados Unidos.

Na terça-feira, 12, foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, que cresceu 0,6% em abril, em linha com o esperado pelos economistas. Contudo, o indicador subiu a 3,8% na base anual, acima da expectativa mediana de 3,7%, e muito além da meta do Federal Reserve (Fed), que é de 2% ao ano.

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Já ontem, foi divulgado o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), que avançou 1,4% em abril ante março, em aumento muito maior do que os 0,7% esperados. Na base anual, o PPI dos EUA já está em 6%.

Às 9h32 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 1,4% em 24 horas, a US$ 2.253, enquanto o bitcoin tem queda de 0,9%.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem leve variação negativa de 0,1%, a US$ 672,12; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 0,4%, a US$ 1,44; e a solana recua 2,7%, a US$ 90,93.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido negativo de US$ 36,3 milhões. É o terceiro pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.

O maior responsável pelo fluxo vendedor foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 21,1 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Coinbase faz parceria com a Hyperliquid

A corretora de criptomoedas Coinbase tornou-se a plataforma oficial de custódia da Hyperliquid para a stablecoin USDC. O USDC será um ativo de cotação alinhado com o USDH, que deve ser desativado gradualmente.

Segundo o site The Block, a Native Markets, operadora do USDH, concordou em conceder à Coinbase o direito de adquirir os ativos da marca. Nos próximos meses, os usuários vão continuar a poder trocar USDH por USDC.

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