Esporte

Dorival Júnior acerta retorno ao São Paulo até o fim da temporada

Treinador retorna ao clube onde conquistou a Copa do Brasil de 2023; salário será próximo de R$ 2 milhões mensais.

Dorival Júnior: técnico retorna ao São Paulo para terceira passagem após acordo até o fim da temporada de 2026. (Marco Galvão/Getty Images)

Dorival Júnior: técnico retorna ao São Paulo para terceira passagem após acordo até o fim da temporada de 2026. (Marco Galvão/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11h52.

O São Paulo acertou nesta sexta-feira, 15, a contratação de Dorival Júnior como novo treinador da equipe. O acordo foi fechado em reunião realizada em Florianópolis e terá validade até o fim da temporada de 2026.

O técnico era o principal alvo da diretoria desde a demissão de Roger Machado. O executivo Rui Costa e o gerente de futebol Rafinha permaneceram em Santa Catarina após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil para concluir as negociações.

As conversas avançaram após concessões financeiras dos dois lados. Dorival iniciou a negociação com pedida próxima dos R$ 3 milhões mensais que recebia no Corinthians, enquanto o São Paulo trabalhava com um teto semelhante ao salário pago anteriormente a Hernán Crespo, na faixa de R$ 1,5 milhão.

O acordo acabou fechado por valores próximos de R$ 2 milhões mensais, segundo o Globo Esporte.

Terceira passagem pelo Morumbi

Aos 64 anos, Dorival retorna ao São Paulo para sua terceira passagem pelo clube. A primeira aconteceu entre 2017 e 2018, período em que comandou a equipe em 40 partidas e conquistou 17 vitórias.

Já a segunda passagem foi a mais vitoriosa. Em 2023, levou o Tricolor ao título inédito da Copa do Brasil após campanha que terminou com 25 vitórias em 54 jogos.

O desempenho abriu caminho para assumir a seleção brasileira na temporada seguinte.

Passagem pela seleção e título no Corinthians

Dorival permaneceu no comando da seleção brasileira até 2025, incluindo a disputa da Copa América de 2024. O treinador deixou o cargo após derrota por 4 a 1 para a Argentina nas Eliminatórias.

Um mês depois, assumiu o Corinthians e conquistou a Copa do Brasil pelo rival paulista.

Ao longo da carreira, o treinador soma quatro títulos de Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e sete campeonatos estaduais.

O São Paulo agora trabalha para integrar Dorival rapidamente à rotina do elenco em meio à sequência da temporada.

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