BBB 26: Milena atende o Big Fone e vai emparedar brother à noite

O Big Fone tocou na tarde deste domingo, 29, no Big Brother Brasil. Após a eliminação de Alberto Cowboy, o telefone mais temido do reality apareceu mais uma vez com a função de emparedar um brother. A formação será mais tarde, depois do Fantástico.

Quem atendeu o Big Fone?

Milena atendeu o Big Fone na tarde deste domingo, 29, e recebeu uma função que será revelada somente a noite. A sister vai poder mandar um brother direto ao Paredão.

MILENA ATENDEU AO BIG FONE! 😮 Ela ainda não sabe, mas terá que emparedar alguém na formação do Paredão de hoje à noite! Detalhe importante: caso ela também ganhe a liderança mais tarde, ela vai emparedar, no total, dois jogadores! #BBB26 #RedeBBB #BIGFONE ☎️ pic.twitter.com/pAxDlzPk6J — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.