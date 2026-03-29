BBB 26: Milena atende o Big Fone e vai emparedar brother à noite

BBB 26: Milena atendeu o Big Fone na tarde deste domingo (Gshow/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 29 de março de 2026 às 16h02.
Última atualização em 29 de março de 2026 às 16h17.
O Big Fone tocou na tarde deste domingo, 29, no Big Brother Brasil. Após a eliminação de Alberto Cowboy, o telefone mais temido do reality apareceu mais uma vez com a função de emparedar um brother. A formação será mais tarde, depois do Fantástico.
Milena atendeu o Big Fone na tarde deste domingo, 29, e recebeu uma função que será revelada somente a noite. A sister vai poder mandar um brother direto ao Paredão.
MILENA ATENDEU AO BIG FONE! 😮
Ela ainda não sabe, mas terá que emparedar alguém na formação do Paredão de hoje à noite!
Detalhe importante: caso ela também ganhe a liderança mais tarde, ela vai emparedar, no total, dois jogadores! #BBB26 #RedeBBB #BIGFONE ☎️ pic.twitter.com/pAxDlzPk6J
— Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.