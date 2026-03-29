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BBB 26: Milena atende o Big Fone e vai emparedar brother à noite

Sister vai poder indicar um brother direto ao Paredão, que será formado neste domingo, 29, depois do Fantástico

BBB 26: Milena atendeu o Big Fone na tarde deste domingo (Gshow/Divulgação)

BBB 26: Milena atendeu o Big Fone na tarde deste domingo (Gshow/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 16h02.

Última atualização em 29 de março de 2026 às 16h17.

O Big Fone tocou na tarde deste domingo, 29, no Big Brother Brasil. Após a eliminação de Alberto Cowboy, o telefone mais temido do reality apareceu mais uma vez com a função de emparedar um brother. A formação será mais tarde, depois do Fantástico.

Quem atendeu o Big Fone?

Milena atendeu o Big Fone na tarde deste domingo, 29, e recebeu uma função que será revelada somente a noite. A sister vai poder mandar um brother direto ao Paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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