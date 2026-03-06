BBB 26: que horas começa o programa?

BBB 26: Liderança da semana será em duplas (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 6 de março de 2026 às 11h13.
Última atualização em 6 de março de 2026 às 11h16.
O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda.
No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.
A edição dessa sexta-feira, 6, deve começar por volta das 22h25.
A edição de hoje vai mostrar os desdobramentos da Prova do Líder de Resistência em duplas. Quem já saiu, quem resistiu por mais tempo, as discussões durante a prova e as conversas dos desclassificados depois de retornarem a casa.
Ver essa foto no Instagram
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.