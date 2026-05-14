Apple TV renova a série 'Margo Está Em Apuros' para uma segunda temporada

A Apple TV anunciou nesta terça-feira, 13, a renovação de "Margo Está Em Apuros" para uma segunda temporada. O anúncio foi feito pela empresa antes mesmo da exibição do episódio final da primeira temporada, previsto para a próxima quarta-feira, 20.

A série, adaptação do romance best-seller de Rufi Thorpe, reúne um elenco estrelado, com a atriz Elle Fanning como protagonista. Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman e Nick Offerman também têm papéis de destaque. Além disso, a produção é da A24, empresa famosa por filmes como "Aftersun", "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" e "Guerra Civil".

"Embarcar na aventura de trazer Margo para as telas foi uma das maiores alegrias da minha vida", disse Fanning em comunicado do serviço de streaming. "Posso prometer a todos que terão uma jornada selvagem, confusa e bela."

O diretor David E. Kelley, por sua vez, afirmou que a série foi uma proposta irresistível desde o início. "Foi gratificante ver o público abraçar esta série. Mal podemos esperar para continuar essa história com nossos parceiros da Apple e da A24."

Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV, destacou que, desde a estreia, o público tem demonstrado querer mais tempo com os personagens. "Estamos animados para ver Margo e toda a família continuarem a desafiar as probabilidades na segunda temporada, do jeito que só eles sabem — com humor, determinação e criatividade."

Número 1 da plataforma

"Margo Está Em Apuros" é a série mais assistida da plataforma nesta quinta-feira, 14. De acordo com dados do FlixPatrol, o programa é o número 1 do ranking em 37 países, inclusive no Brasil, e está no Top 10 da Apple TV há 29 dias.

'Margo Está Em Apuros': série é a número 1 da Apple TV na maioria dos países em que o serviço de streaming opera nesta quinta-feira, 14 (Flixpatrol/Reprodução)

Sobre o que é 'Margo Está Em Apuros'

A trama acompanha Margo (Fanning), filha de uma ex-atendente do Hooters (Pfeiffer) e de um ex-lutador profissional (Offerman), que abandona a faculdade e recorre ao OnlyFans para sustentar a si mesma e ao filho recém-nascido.

Com a ajuda de seu pai Jinx e da colega de quarto Susie (Thaddea Graham), ela cria uma persona alienígena para produzir conteúdo no TikTok e no OnlyFans, ao lado das personagens KC (Rico Nasty) e Rose (Lindsey Normington).

Ao longo da primeira temporada, a história ganha novos contornos: o pai do bebê de Margo, seu ex-professor de inglês Mark Gable (Michael Angarano), entra com uma disputa de guarda, enquanto Jinx enfrenta uma recaída nas drogas.

Equipe criativa para a segunda temporada

Para a segunda temporada, Eva Anderson assume a função de showrunner ao lado de Kelley.

A produção executiva reúne Elle Fanning, Dakota Fanning e Brittany Kahan Ward pela Lewellen Pictures; Nicole Kidman e Per Saari pela Blossom Films; e Matthew Tinker pela David E. Kelley Productions.

Pfeiffer, a autora Thorpe, Anderson e Boo Killebrew também integram a produção executiva. A diretora do episódio piloto, Dearbhla Walsh, vencedora do BAFTA e do Emmy, segue como produtora executiva.