Maioria das reações nas redes sobre áudio de Flávio com Vorcaro foi negativa, diz Bites

A repercussão nas redes sociais sobre o áudio e as mensagens reveladas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto banco Master, teve predominância negativa para o parlamentar, segundo levantamento da consultoria Bites divulgado nesta quinta-feira, 14.

A reportagem do portal The Intercept Brasil mostrou mensagens nas quais Flávio cobra Vorcaro por repasses prometidos para o filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Desde ontem, foram registradas 926 mil menções associadas ao Banco Master, no segundo maior pico de citações ao banco desde novembro do ano passado, quando Vorcaro foi alvo de operação policial e acabou preso.

De acordo com a análise, o volume de publicações colocou o caso novamente no centro do debate político digital após um período de desaceleração em abril.

O único momento em que Daniel Vorcaro e os temas ligados ao banco tiveram repercussão superior foi em março, quando vieram à tona mensagens atribuídas ao banqueiro envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.

A consultoria aponta que a maior parte do engajamento nas plataformas digitais foi impulsionada por veículos de imprensa, influenciadores de esquerda e também nomes ligados à direita e ao bolsonarismo que passaram a cobrar explicações públicas de Flávio Bolsonaro.

Entre os conteúdos com maior alcance aparecem publicações do The Intercept Brasil, do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), do portal G1 e até do influenciador Thiago Nigro.

Segundo a Bites, poucos aliados do senador conseguiram gerar tração em defesa do parlamentar. Entre eles, o próprio Flávio Bolsonaro, em vídeo divulgado nas redes sociais, e o senador Magno Malta (PL-ES), que reforçou pedidos de investigação sobre o Banco Master.

O interesse pelo caso também explodiu no Google, com mais de 200 mil buscas desde ontem, tornando o tema político mais pesquisado do país, atrás apenas de partidas de futebol.

O salto levou Flávio Bolsonaro a atingir um patamar de buscas semelhante ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos últimos seis meses, Lula registrou média de 80 mil buscas diárias, enquanto Flávio aparecia em torno de 26 mil por dia antes da crise.

O levantamento também mostra que as buscas por Daniel Vorcaro e pelo Banco Master estavam estabilizadas entre 30 mil e 40 mil pesquisas diárias nas últimas semanas, distante dos picos superiores a 600 mil buscas registrados em 18 de novembro e 6 de março, datas consideradas marcos da operação envolvendo o banco.

Pedido de Flávio a Vorcaro

A nova onda de repercussão ocorreu após a divulgação de mensagens e áudios que revelaram uma relação próxima entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Reportagem do The Intercept Brasil, confirmada pela EXAME com fontes ligadas às investigações, mostrou que o senador buscou apoio financeiro do banqueiro para o filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As conversas indicam que Vorcaro teria prometido transferências que chegariam a US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época. Ao menos R$ 61 milhões teriam sido efetivamente pagos. Em uma das mensagens reveladas, Flávio cobra parcelas atrasadas e escreve ao banqueiro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz!”.

O episódio expôs divergências dentro do próprio entorno bolsonarista. O deputado federal Mário Frias (PL-SP), produtor-executivo do filme, afirmou que Flávio Bolsonaro não possui participação societária na produção e negou repasses de Vorcaro ao longa-metragem. A produtora GOUP Entertainment também declarou que “não há um único centavo” do banqueiro ou do Banco Master no financiamento do projeto.

As declarações contradizem falas do próprio senador. Horas após negar publicamente a existência de financiamento ligado a Vorcaro, Flávio admitiu em vídeo que houve contrato privado para viabilizar o filme e alegou que o banqueiro deixou de cumprir parcelas previstas no acordo.