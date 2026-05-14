Papa Leão XIV recebe camisa do Corinthians de casal brasileiro: 'O maior do mundo'

O papa Leão XIV recebeu de um casal de brasileiros uma camisa do Corinthians durante saudação a fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira.

O presente foi entregue por Otavio Vasconcelos no momento em que o torcedor se aproximou para receber a bênção do líder da Igreja Católica. Ao oferecer o uniforme, ele afirmou: “o maior clube do mundo”. O pontífice agradeceu e reagiu de forma bem-humorada.

O registro da entrega viralizou nas redes sociais e chamou a atenção do próprio Corinthians. O clube comentou na publicação do torcedor, reforçando a frase: “O maior do mundo”.

O Papa Leão XIV é Corinthians! 🖤 🎥 Otavio Vasconcelos pic.twitter.com/NDOAv8HVaD — Meu Timão (@MeuTimao) May 14, 2026

Duelo na Copa do Brasil

Dentro de campo, o Corinthians, comandado por Fernando Diniz, ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. A equipe entra em campo nesta quinta-feira, 14, contra o Barra, de Santa Catarina, pela Copa do Brasil, após vencer o jogo de ida por 1 a 0.

Corinthians é condenado a pagar pensão até os 75 anos a ex-jogador lesionado

O Corinthians foi condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) a indenizar o ex-jogador Kauê Moreira de Souza por uma falha no tratamento médico de uma lesão sofrida pelo atleta durante um treino em 2021.

Na decisão assinada pelos desembargadores Marcos César Amador Alves (relator), Cynthia Gomes Rosa e Luciana Carla Corrêa Bertocco, o TRT-2 acolheu a conclusão da perícia médica de que o clube insistiu em tratamento conservador por quase dois anos, mesmo sem melhora clínica do jogador e com agravamento da lesão.

Segundo o acórdão, Kauê sofreu um acidente de trabalho durante treinamento no Corinthians, que resultou em “tendinopatia patelar” e “transtornos internos do joelho”, deixando o atleta incapacitado para seguir carreira como jogador profissional de futebol.

A perícia médica citada no processo afirmou que o jogador foi mantido em atividades competitivas apesar das dores e do quadro inflamatório no joelho.