Quem vai ganhar o BBB 26? Enquete mostra participante favorito do público

A disputa pelo prêmio do BBB 26 ficou ainda mais concentrada após a eliminação de Jonas Sulzbach na última terça-feira, 24 — e com uma liderança disparada.

A nova enquete do Votalhada mostra Ana Paula ampliando ainda mais a vantagem, com 72,08% das intenções de voto. O número reforça o favoritismo isolado da participante na reta final do reality.

Na segunda posição, Alberto Cowboy aparece bem atrás, com 12,19%, consolidando-se como principal nome na perseguição, mas sem ameaçar a liderança.

Já Chaiany (4,09%) e Jordana (3,87%) completam o grupo mais próximo do topo, embora com distância relevante dos dois primeiros colocados.

Ana Paula Renault: sister é a favorita do público para vencer a edição de 2026 do BBB (Gshow/Reprodução)

Disputa pulverizada

No pelotão intermediário, Milena (2,37%) e Juliano Floss (2,21%) seguem próximos, com diferenças pequenas entre si.

Os demais participantes aparecem com menos de 1% das intenções de voto, indicando baixa competitividade na disputa pelo prêmio.

Confira o ranking atualizado* de quem deve vencer o BBB 26, segundo o Votalhada:

1º - Ana Paula – 72,08%

2º - Alberto Cowboy – 12,19%

3º - Chaiany – 4,09%

4º - Jordana – 3,87%

5º - Milena – 2,37%

6º - Juliano Floss – 2,21%

7º - Samira – 0,85%

8º - Marciele – 0,83%

9º - Leandro – 0,81%

10º - Gabriela – 0,41%

11º - Solange – 0,29%

*Parcial do dia 26 de março, às 7h, com 25.037 votos