BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Anjo'

Edição de sexta-feira vai mostrar como foi e o resultado da Prova do Anjo da semana

BBB 26: Prova do Anjo e todas as movimentações estarão na edição de hoje (Jacyara Pianes/gshow/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 04h55.

Última atualização em 23 de janeiro de 2026 às 11h12.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição dessa sexta-feira deve começar por volta das 22h25.

Prova do Anjo

A edição dessa sexta-feria vai mostrar a segunda Prova do Anjo do programa, uma das dinâmicas mais aguardadas da semana. A disputa define quem garante o colar da imunidade e o poder de interferir diretamente na formação do Paredão.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

