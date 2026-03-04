Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Festa da Líder'

Edição dessa quarta-feira vai mostrar os desdobramentos do Quarto Secreto e a Festa da Líder Samira

BBB 26: Samira foi a sétima líder do programa (TV Globo)

Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de março de 2026 às 06h03.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. Na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

Festa do Líder

A edição desta quarta-feira, 4, vai mostrar a festa de Samira, a sétima Festa do Líder da temporada. A sister venceu a Prova do Líder após ter mais pontos que todos os concorrentes em uma disputa de habilidade.

yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

