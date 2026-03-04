Pop

Cowboy, Breno ou Jordana? Quem foi para o Quarto Secreto no BBB 26

Além de ter acesso a informações privilegiadas, brother mais votado também chamou outro participante

Alberto, Breno e Jordana estão no Paredão (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 4 de março de 2026 às 07h29.

No programa dessa terça-feira, 3, aconteceu o Paredão Falso da temporada. Disputavam uma vaga no Quarto Secreto os brothers Alberto Cowboy, Breno e Jordana.

Como o Paredão foi formado?

A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Breno. Alberto já estava no Paredão, indicado por Breno no sábado, por causa da dinâmica do "Exilado". Marciele foi a mais votada da casa e também foi para a berlinda, mas escapou na Prova Bate e Volta

Veja como foi a formação do Paredão Falso:

yt thumbnail

Quem foi para o Quarto Secreto?

O público decidiu e mandou Breno para o Quarto Secreto do BBB 26. O brother teve 54,66% dos votos, enquanto Cowboy e Jordana tiveram 43,12% e 2,2%, respectivamente.

O brother se despediu dos seus aliados e saiu pela porta como uma eliminação comum, mas foi surpreendido ao chegar ao Quarto Branco.

Veja o momento:

Além de ter acesso a informações privilegiadas, Breno também pôde chamar Juliano para viver essa experiência com ele.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

