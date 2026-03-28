BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa com Ludmilla

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição deste sábado, 28, deve começar por volta das 22h25.

Festa

O clima promete ser de muito funk e pagode com a cantora Ludmilla, que vai agitar a festa na casa mais vigiada do Brasil com clássicos como "Rainha da Favela", "Paraíso" e "Maliciosa".

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.