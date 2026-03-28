Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa com Ludmilla

Edição desse sábado vai mostrar os desdobramentos da formação de paredão e a festa com a cantora Ludmilla

BBB 26: Ludmilla vai comandar a festa neste sábado,28 (Divulgação/Steff Lima/Ludmilla)

BBB 26: Ludmilla vai comandar a festa neste sábado,28 (Divulgação/Steff Lima/Ludmilla)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de março de 2026 às 06h00.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

A edição deste sábado, 28, deve começar por volta das 22h25.

Festa

O clima promete ser de muito funk e pagode com a cantora Ludmilla, que vai agitar a festa na casa mais vigiada do Brasil com clássicos como "Rainha da Favela", "Paraíso" e "Maliciosa".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quem foi para o paredão nesta sexta-feira, 27?

BBB 26: Alberto, Jordana e Leandro estão no Paredão

BBB 26: Ana Paula e Milena estão no 'Castigo do Monstro' da semana

BBB 26: quem é o monstro da semana?

Mais na Exame

Inteligência Artificial

IA no dia a dia: o que você já usa sem perceber?

Pop

BBB 26: quem foi para o paredão nesta sexta-feira, 27?

Ciência

Como os polvos conseguem abrir potes e resolver problemas complexos

Brasil

Tebet se filia ao PSB, chama Tarcísio de 'ingrato' e reforça disputa ao Senado